Olomouc - Zhruba 39.000 pryšců nádherných, známých jako vánoční hvězda, je letos připraveno pro olomouckou charitativní sbírku s názvem Vánoční hvězda. Pomáhá onkologicky nemocným dětem. Sbírka začala tento týden a kromě Olomouce si květiny, které vypěstovali zdejší floristé, mohou zakoupit lidé po celé Moravě, ale i v Praze. Loni se tímto způsobem podařilo vybrat rekordních 2,3 milionu korun. Sbírka má dlouholetou tradici, sdružení Šance ji vyhlásilo v roce 1998, kdy první výtěžek činil 58.700 korun. Nyní již překračuje dvoumilionovou hranici.

"Každoročně se výtěžek o něco zvyšuje. Dostali jsme se do podvědomí, lidé mají chuť pomáhat o Vánocích. Letos jsme připravili pro prodej 39.000 květin. Zhruba 36.000 až 37.000 rostlin vypěstovali pro nás v olomouckém Florcentru, dalších 2000 vypěstovali v Mělníku, odkud se květiny posílají do Prahy," řekla ČTK ředitelka sdružení Šance Olomouc Herta Mihálová.

Sdružení Šance díky výtěžku z prodeje vánočních hvězd pomáhá již jednadvacet let malým pacientům na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Peníze jdou na různé úpravy oddělení, na němž malí pacienti v průměru stráví osm měsíců. Putují také na sociální pomoc rodinám a na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě. "Rodiče si mohou do dvou let po léčbě požádat o příspěvek na pobyt například u moře, aby se mohla rodina po léčbě scelit a dát se dohromady," doplnila Mihálová.

Květiny lze koupit v Olomouci například v Galerii Caesar či v obchodních centrech. Květiny letos putují na severní, jižní a střední Moravu, ale i na Pardubicko a do Prahy. "Vánoční květiny si ve sbírce nekupují jen jednotlivci, ale i organizace. Největšími odběrateli jsou základní školy, v Olomouci mezi ně patří například Základní škola Mozartova, Helsinská, Hálkova či Stupkova. Školy nám dělají největší službu, informují rodiče, na co výtěžek jde," dodala ředitelka sdružení.

Milion korun překročila sbírka poprvé v roce 2008, dvoumilionovou hranici předloni. Sbírka Vánoční hvězda, která je chráněná ochrannou známkou, se bude letos prodávat do 9. prosince. Více informací lze nalézt na stránkách www.vanocnihvezda.eu.