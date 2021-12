Pro restaurace a večírky platí přechodně přísnější epidemická pravidla

Praha - Dneškem začínají platit přísnější protiepidemická opatření, která pro období na přelomu roku schválila vláda premiéra Petra Fialy (ODS). V restauracích mohou do 2. ledna příštího roku sedět u jednoho stolu nanejvýš čtyři hosté místo dosavadních šesti. Výjimku mají lidé žijící ve společné domácnosti. Do první lednové neděle platí i omezení počtu účastníků večírků a silvestrovských oslav na maximálně 50 osob. Na akce i do restaurací mohou nadále až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kdo onemocnění covid-19 prodělali v posledním půl roce.

Omezení počtu hostů na maximálně čtyři u jednoho stolu platí pro restaurace, taneční a hudební kluby či kasina. Více lidí může u stolu sedět pouze pokud jde o členy jedné domácnosti. Více lidí lze usadit také u stolů s deseti a více místy. V takovém případě ale musí být mezi nejvýše čtyřčlennými skupinami rozestup alespoň 1,5 metru. Celkem mohou restauratéři do podniku vpustit pouze tolik hostů, kolik je v něm míst k sezení.

Za dodržování pravidel jsou odpovědní provozovatelé zařízení, kterým opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje vpustit, respektive obsloužit zákazníka, který se neprokáže covidovým certifikátem. Doklad nepotřebují děti do 12 let.

Resort zdravotnictví v odůvodnění přijatých opatření uvedl, že stolování, především pak ve vnitřních prostorech, je v mnoha studiích považováno za vysoce rizikovou činnost. Vzhledem ke konzumaci nelze po lidech vyžadovat zakrytí úst a nosu, navíc v restauracích či hospodách lidé tráví více času než například v obchodech.

Vláda pro přelom roku upravila také pravidla pro pořádání veřejných a soukromých oslav a silvestrovských večírků. Účastnit se jich může nejvýše 50 lidí, kteří musí mít doklad o očkování nebo prodělaném covidu. Lidem do 18 let stačí výsledek PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin. Limit 50 osob neplatí pro restaurace, u kterých je kapacita omezena maximálním povoleným počtem lidí u stolu.

Přechodné zpřísnění epidemických pravidel schválila vláda na svém předvánočním zasedání 22. prosince. Rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné obavou z dalšího šíření nakažlivější varianty nového koronaviru, označované jako omikron. Zpřísněná opatření pro restaurace a pořádání oslav platí do půlnoci z 2. na 3. ledna příštího roku.