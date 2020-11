Ilustrační foto - Lidé vyrazili v podvečer 27. října 2020 na nákup potravin do jednoho ze supermarketů v Hradci Králové.

Praha - Pro provoz obchodů platí ode dneška nová pravidla. Každý zákazník musí mít pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi. Zároveň se prodlužuje zavírací čas z dosavadních 19:59 na 21:00, od kdy začíná platit zákaz vycházení. Kromě nedělí nesmějí maloobchodní prodejny fungovat nově ani o svátcích.

Kontrolu naplňování nových nařízení ve většině potravinářských řetězců dostala na starosti ostraha. Některé sítě omezily nákupní košíky a vozíky na takový počet, který odpovídá kapacitě prodejny podle nových pravidel. Například v obchodech Penny tak budou zákazníci moci vstupovat jedině s vozíky, aby mohli zaměstnanci snáze dodržování opatření hlídat. Podle mluvčího společnosti Penny Market Tomáše Kubíka se obvyklá plocha jejich prodejen pohybuje mezi 700 a 830 metry čtverečními. Ve většině obchodů tak bude moci v jeden čas nakupovat maximálně 45 až 50 lidí, řekl.

Řetězce se také rozhodly posílit provoz pokladen a pultového prodeje, aby mohly zákazníky odbavovat co nejrychleji. Vzhledem k razantnímu omezení se před prodejnami přesto mohou tvořit fronty. Prodejci se také obávají, že nezvládnou obsloužit všechny zákazníky. V případě supermarketů Billa by se to mohlo týkat až poloviny lidí, uvedla mluvčí společnosti Dana Bratánková.

Vláda dosud platná opatření pro maloobchody a nákupní centra v souvislosti s bojem proti koronaviru sjednotila s novým protipandemickým systémem (PES). Ten je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti. Na každý se vztahuje určité rizikové skóre, které se počítá podle vybraných epidemiologických parametrů. Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka platí od třetího stupně.

Provozní doba obchodů a nákupních center je sjednocena se zákazem vycházení v nejvyšších úrovních pohotovosti čtyři a pět. Provozy s pietním zbožím, pro které v případě nedělního prodeje platí výjimka, mohou mít podle aktuální usnesení vlády poslední den v týdnu otevřeno jen do 19:59. U stupně čtyři je zákaz vycházení stanoven od 23:00. Od úrovně tři žádný limit otevírací doby neplatí a mohou fungovat všechny obchody i nákupní centra. Ve stupních čtyři a pět je provoz omezen na prodejny základního zboží a výdejny e-shopů.