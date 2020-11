Pro profesionální sportovní soutěže budou nutné pravidelné testy

Praha - Součástí požadavků pro obnovení profesionálních sportovních soutěží bude povinné testování na koronavirus před každým zápasem. Budou se používat PCR testy, řekl na dnešní tiskové konferenci předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička. Opatření platí od středy, kdy mohou soutěže žádat o výjimku, zatím do 20. listopadu. LFA chce rozehrát fotbalovou ligu páteční předehrávkou. Hokejová extraliga by se podle Krále mohla začít hrát v neděli.

Vedle dvou nejvyšších soutěží ve fotbale a hokeji se to bude týkat všech ostatních plně profesionálních soutěží, jako jsou například halové míčové sporty. Určen bude minimální standard. Konkrétní podmínky obnovení dané soutěže včetně maximálního počtu lidí na sportovišti budou určeny individuálně. O výjimky je možné žádat od středy.

Individuální postup se může týkat i testování, protože například v hokejové extralize následují zápasy v rychlém sledu. "Pokud se bude třeba někde hrát ve dvou dnech za sebou, je možné, že ministerstvo zdravotnictví posoudí, že je možné, aby test ne starší 72 hodin stačil," naznačil Hnilička. Cena PCR testu se pohybuje okolo 1700 korun.

Hlavní myšlenkou pravidelného testování je, aby proti sobě nehráli pozitivně testovaní hráči. Podle Hniličky při takové kontrole není nezbytné plošně využívat opatření, jaká platila ve fotbalové lize, jako jsou oddělené sedačky při cestování autobusem nebo samostatné pokoje v hotelu.

"V momentě, kdy se testuje s takovouhle četností, nemusí být ta ostatní opatření tak důležitá. Je dobré dodržovat režim v kabinách po skupinách na převlékání a sprchování. Je otázkou, jak si každý sport zažádá. Plošně bude nastaveno nějaké minimum," poznamenal Hnilička.

Zároveň bude povolen i trénink profesionálů na vnitřních sportovištích, pro který nebudou tak přísné podmínky. Je tak možné, aby profesionální kluby trénovaly i v případě, že jejich soutěž nezačne. Trénovat mohou i profesionálové v individuálních sportech, tedy například judisté před plánovaným mistrovstvím Evropy v Praze, které by se mělo uskutečnit od 19. do 21. listopadu.

Všechny sportovní soutěže v Česku se zastavily 12. října. Od tohoto dne se také plošně uzavřela vnitřní sportoviště. První fotbalová liga se hrála naposledy před reprezentační přestávkou 4. října. Pokud se podaří její plánovaný víkendový restart, obnovila by se po více než měsíci. Na jaře kvůli vládním opatřením stála dva a půl měsíce.

Zastavení profesionálního sportu nemělo v Evropě obdobu, což ještě ztížilo pozici českých sportovních týmů. Vládní rozhodnutí přivítali i basketbalisté, které už tento měsíc čekají kvalifikace ME.

"V případě národních týmů to přišlo za pět minut dvanáct, muži i ženy se připravují na kvalifikaci. Budeme snad moci odehrát pár soutěžních zápasů a reprezentace nebudou muset odjíždět do zahraničí," poznamenal generální manažer mužské basketbalové reprezentace Michal Šob.

LFA chce opět rozehrát fotbalovou ligu páteční předehrávkou

Ligová fotbalová asociace (LFA) chce znovu rozehrát první ligu po koronavirové přestávce v pátek předehrávkou 7. kola mezi Jabloncem a Brnem. Na tiskové konferenci Národní sportovní agentury to řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

"Děláme vše pro to, abychom hráli už o víkendu. Máme na pátek už naplánovanou předehrávku Jablonec - Brno, takže chceme, aby se ty dva týmy zítra otestovaly. Chceme být připraveni na udělení výjimky, kterou ještě dnes v ruce nikdo nemá. Chceme udělat vše pro to, aby nás nezaskočilo nepřipravené," uvedl Svoboda.

"Chystáme se na tento víkend a doufám, že se soutěž rozehraje. Hlavně doufám, že počty záchytů budou malé a nebude nám to zase komplikovat dohrávání soutěže, že by si některé týmy musely zápasy dohrávat," doplnil Svoboda. LFA se bude situací více zabývat na dnešním jednání ligového výboru.

Vláda v pondělí oznámila, že povolí znovuzahájení profesionálních sportovních soutěži v Česku, které byly přerušené od první poloviny října. Podmínkou budou přísná hygienická opatření, především povinné testování před každým zápasem. To prvoligoví fotbalisté jako dosud jediní sportovci v zemi podstupovali už od začátku této sezony.

Fotbalová liga v Česku se naposledy hrála 4. října, poté se jako jedna z mála na světě přerušila. Odehráno je nekompletních šest kol, sedmé by mělo následovat o tomto víkendu.

Hokejová extraliga by se podle Krále mohla začít hrát v neděli

Prezident hokejového svazu Tomáš Král věří, že extraliga opět začne v neděli. Kluby jsou podle jeho slov připraveny splnit podmínky povinného testování. První muž českého hokeje zároveň věří, že bude opět zahájena i druhá nejvyšší soutěž, kterou však s největší pravděpodobností čeká úprava herního systému.

"První termín, který přichází v úvahu (pro start extraligy), je asi neděle. Budeme to dnes řešit. Myslíme si ale, že čtyři pět dní tréninku bude stačit," řekl Král na dnešní tiskové konferenci v Praze, kde předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička společně se zástupci fotbalu, hokeje a basketbalu vysvětlovali podmínky pro obnovení profesionálních soutěží. Profesionální sportovci mohou od středy bez omezení trénovat i uvnitř a za splnění přísnějších podmínek i hrát zápasy.

Momentálně je jisté, že hráči budou muset před každým utkáním předkládat negativní PCR test na covid-19, který nebude starší 72 hodin. Jednotlivé sporty však budou se zástupci ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničkou jednat o výjimkách. Hokejisté se budou snažit, aby jeden test platil pro víkend. Obvykle totiž hrají v pátek a v neděli.

"V tomhle má fotbal snazší pozici, protože jeho program není tak náročný. My hrajeme třikrát týdně, tak si musíme testování nastavit tak, aby bylo smysluplné," řekl Král s tím, že ale neočekává, že by podmínky testování extraligové kluby nesplnily.

"V extralize nemám obavy. Je otázkou, jak to bude v Chance (první) lize, kde máme osmnáct týmů a ekonomika je složitější než v extralize. My se přizpůsobíme, jsme připraveni testovat před každým zápasem. Nebude to žádná radost pro nikoho, ale na testech to neskončí. Budeme se snažit domluvit rovnici, že otestujeme dvakrát týdně," uvedl prezident svazu.

Pokud se opravdu začne hrát koncem týdne, počítá Král s tím, že základní část extraligy bude mít podle plánu 52 kol a součástí sezony bude i play off v plánované podobě. Naopak program osmnáctičlenné první ligy bude zřejmě upraven na základní část, ve které se týmy utkají systémem doma - venku, a následné play off.

Pondělní upravení pravidel pro přípravu profesionálních sportovců Král uvítal i s ohledem na reprezentaci do 20 let, kterou na přelomu roku čeká juniorské mistrovství světa v Kanadě. Svěřenci trenéra Karla Mlejnka se již chystali začít trénovat na otevřené ledové ploše v Povrlech, teď ale budou využívat areál v Litoměřicích, kde si vytvoří takzvanou bublinu.

"Začneme již zítra. Zatím máme připravený program na pět dní. Pokud se ale začne hrát extraliga a první liga, kluci by se asi vrátili do svých klubů," řekl Král.

Zápasy hokejové extraligy se hrály naposledy v neděli 11. října, první liga o den dříve.