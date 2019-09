Pro přístup k lékovému záznamu nebude nutný souhlas pacienta

Praha - Ošetřující lékaři a lékárníci budou mít přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Sněmovna dnes opětovně schválila vládní novelu, která takzvaný lékový záznam pacienta zavede. Odmítla senátní návrh, aby pacient musel dát lékárníkovi k nahlížení do seznamu svých léků kvůli obavám ze zneužití dat aktivní souhlas. Podle schváleného znění předlohy, jak ji dostane k podpisu prezident, bude mít pacient právo vstup do databáze zakázat.

Novela také zavede úhradu většiny ceny léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Upraví navíc distribuci léčiv do lékáren, což chtěla horní komora z předlohy vypustit.

Pojišťovny budou podle novely platit z 90 procent cenu 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně. Případné vyšší množství konopí až do 180 gramů by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Podle ministerstva zdravotnictví by plná úhrada 180 gramů měsíčně na jednoho pacienta vyšla na 1,3 miliardy korun ročně, zatímco přijaté většinové hrazení bude stát pro 3000 pacientů kolem 200 milionů korun ročně.

Počet pacientů, kteří užívají léčebné konopí, se k letošnímu květnu zvýšil na 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí. Loni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Podle odborníků ale chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny. Konopí se předepisuje i lidem s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů je má na chronickou bolest, na kterou nezabírají jiné léky.

Úpravu o distribuci léčiv prosadil ve Sněmovně navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví Daniel Pawlas (KSČM) a týká se zajištění dostupnosti léků. Každý distributor léčivých přípravků by se mohl v dobrovolně převzaté povinnosti veřejné služby zavázat k zásobování lékáren do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že ustanovení se nebude v praxi využívat, neboť ve Sněmovně je před prvním čtením vládní novela, která zavede pro distribuci léků jasná pravidla.

Ošetřující lékaři a lékárníci, ale i zdravotničtí záchranáři budou mít v návaznosti na elektronické recepty podle vládní novely přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Lékový záznam by mohl zamezit vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech.

Dnešní verdikt Sněmovny ocenila Česká lékárnická komora. "Senátní úprava nebyla prodiskutována s odbornou veřejností a její přijetí by pouze zkomplikovalo efektivní využití lékového záznamu. Bylo důležité zajistit přístup k tomuto nástroji také lékárníkům jakožto univerzitně vzdělaným specialistům na léčivé přípravky," uvedl v tiskové zprávě prezident komory Lubomír Chudoba.