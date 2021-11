Pro posilující vakcínu si přišlo 28 pct těch, kteří mají nárok

Praha - Posilující dávku očkování proti covidu dostalo do středy 288.781 lidí, tři čtvrtiny z nich jsou starší 60 let. Zájem roste, ve středu ji dostalo přes 22.400 osob, od pondělí více než 59.000. Vyplývá to z dat o očkování. Nechat se přeočkovat mohou lidé, kteří jsou od první vakcíny jednodávkové či druhé dvoudávkové více než šest měsíců. V současné době je jich 1,02 milionu. Dodatečné očkování tak využilo asi 28 procent z nich.

"Má určitě smysl, aby lidé, kteří na třetí dávku mají nárok, zejména lidé seniorní a dříve očkovaní s jinými chorobami, aby tu možnost využili," řekl na dotaz ČTK ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Dodatečná ochrana vzniká podle něj poměrně rychle po podání vakcíny.

Mezi prvními v ČR byli v prosinci 2020 a prvních měsících letošního roku očkovaní zejména zdravotníci. Podle dostupných dat absolvovalo třetí dávku vakcíny do středy asi pětina zdravotníků (61.300), celkem je jich očkováno téměř 320.000.

Na začátku byli očkovaní také klienti a zaměstnanci v sociálních službách, celkem jich očkování postoupilo 129.000, méně než desetina využila možnosti přeočkování. Od konce února se mohli k očkování hlásit také učitelé. Třetí dávku dostalo 8700 z celkem více než 166.000 dosud očkovaných, tedy kolem pěti procent.

Na základě profese dostali přednostně očkování také vybraní příslušníci armády, integrovaného záchranného systému, krizové infrastruktury nebo pracovních ochrany veřejného zdraví. Spolu se zdravotníky, sociálními pracovníky a učiteli jde o 90.000 očkovaných třetí dávkou, tedy asi třetinu.

Největší prospěch z posilující dávky očkování mají podle odborníků zejména senioři a chronicky nemocí, u nichž je obecně imunitní reakce na očkování slabší a po šesti měsících od druhé dávky očkování může být vyvanulá.

Očkování posilující dávkou vakcíny proti covidu-19 po skupinách:

Skupina Počet očkovaných celkem Počet s posilující dávkou zdravotníci 319.989 61.306 (19,2 %) klienti a pracovní v soc. službách 129.006 17.820 (13,8 %) pedagogičtí pracovníci 166.666 8722 (5,23 %) chronicky nemocní 151.722 1421 (0,9 %) senioři celkem 2,109.139 180.044 (8,5 %) - senioři nad 80 let 331.818 70.832 (21,3 %) - senioři ve věku 70 až 79 let 850.855 93.615 (11 %) - senioři ve věku 60 až 69 let 944.466 15.597 (1,65 %)

zdroj: data MZČR o očkování - k 3. listopadu 2021