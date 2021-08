Pro polského střihače Kamińského je na filmech důležitá rozmanitost

Uherské Hradiště - Pro polského střihače Jaroslawa Kamińského, který je jedním z hlavních hostů letošní Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti, je na filmech důležitá rozmanitost. Pomáhá podle něj v tvůrčí cestě. Šedesátiletý střihač v poslední době pracoval s režisérem Davidem Ondříčkem na filmu Zátopek, jehož premiéra se uskuteční na karlovarském filmovém festivalu. Novinářům dnes Kamiński řekl, že se bude podílet i na dalších filmech, které vznikají v České republice.

S režisérem Miroslavem Krobotem připravuje Kamiński, který studoval na pražské FAMU, film Šnajdr. "A příští rok to zatím vypadá, že těch českých filmů bude více. A já se na to těším, samozřejmě," řekl Kamiński. Před dvěma lety měl premiéru česko-slovenský snímek Skleněný pokoj režiséra Julia Ševčíka, který také stříhal.

Většinu svého profesního života Kamiński spojil s polskou kinematografií, hranému filmu se věnuje od konce 90. let. Stříhal i snímek Ida, který byl v roce 2015 jako nejlepší cizojazyčný film oceněn Oscarem. Za střih snímku Studená válka získal před třemi lety Evropskou filmovou cenu. V posledních letech dostává často příležitost v koprodukčních filmech, pracoval například na snímku Quo vadis, Aida? "Když děláme koprodukční filmy, velice často jsem do toho nějak vtažený," uvedl Kamiński.

Kromě dramatu Ida budou moci diváci na LFŠ zhlédnout i další tři filmy, které Kamiński stříhal. Jsou jimi životopisný snímek Umění milování, bizarní komedie Vábení sirén a estonské fantasy drama Listopad. "Vyhledávám věci, které jsou jiné. Když jste na stejné parketě, to není moc dobrá věc pro každého. Samozřejmě mě vždycky osloví scénář. Ale to, co tady (v ČR) budu dělat asi v příštím roce, tak to je science fiction, které já jsem v životě nedělal. Takže mě to dost zajímá. To je nějaká výzva vždycky. A rozmanitost taky pomáhá v tvůrčí cestě. Pokaždé máte něco jiného. Rutina se tam nemůže objevit, což je pro mě důležité," řekl střihač.

Ocenil také formát LFŠ. "V Polsku takhle fenomenální festival asi nemáme. Já jsem pedagogicky činný už 30 let, učím v Polsku na filmové škole v Lodži, ale tahle příležitost je pro mě výjimečná, protože tady se budu setkávat s lidmi, kteří o film mají velký zájem," uvedl Kamiński.

Festival začal v Uherském Hradišti v pátek 6. srpna, potrvá do čtvrtka 12. srpna. Nabídne přes 170 filmů. Z polských snímků budou lidé mít možnost vidět kromě Kamińského retrospektivy také takzvané filmy morálního neklidu a výběr tří nejnovějších filmů.