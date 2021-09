Pro pole position ve Velké ceně Nizozemska si dojel domácí Verstappen

Zandvoort (Nizozemsko) - Kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 vyhrál domácí pilot Max Verstappen z Red Bullu. Do první řady se s ním v neděli na okruhu v Zandvoortu postaví obhájce titulu a lídr průběžného pořadí Lewis Hamilton, třetí dnes skončil jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas.

Verstappen potvrdil formu a z prvního místa odstartuje do šestého z posledních sedmi závodů. Před bouřlivou kulisou 70 tisíc diváků si pole position zajistil časem 1:08,885 a v čele startovního pole bude při domácí Grand Prix, která se do kalendáře vrátila po 36 letech, stát jako první Nizozemec v historii.

"Fanoušci byli neuvěřitelní, je to parádní pocit získat tady pole position," řekl Verstappen. "Dnes jsme na trati doslova letěli, tak snad to dotáhneme až do konce," uvedl domácí pilot, který z dosavadních šesti startů z prvního místa proměnil čtyři ve vítězství.

Sedminásobný mistr světa Hamilton na druhém místě ztratil pouhých 38 tisícin. Britský pilot, který vede šampionát o tři body před Verstappenem a ziskem osmého titulu se letos může osamostatnit před Michaelem Schumacherem v historickém pořadí, bude v neděli usilovat o 100. vítězství v kariéře.

"Bylo to hodně těsné. Max zajel skvělé kolo, já jsem do toho dal úplně vše," řekl Hamilton, který se na druhé místo posunul až díky poslednímu pokusu. "Je to skvělá trať, ale hůř se tady předjíždí. Do závodu hodně promluví strategie," dodal.

Na třetí příčku se na startu postaví Bottas, jenž zaostal o více než tři desetiny. Přesila mercedesů v čele pro Verstappena znamená komplikaci i proto, že druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez nečekaně vypadl už v první části kvalifikace a na roštu mu bude patřit šestnácté místo.

Čtvrtou příčkou překvapil Pierre Gasly z Alpha Tauri a do nejlepší desítky se dokázal prosadit také sedmý Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo. Jeho týmový kolega Robert Kubica, jenž na poslední chvíli nahradil koronavirem nakaženého Kimiho Räikkönena, obsadil ve své první kvalifikaci po dvou letech 18. pozici.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:08,885, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,038, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,337, 4. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -0,593, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,642, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,652, 7. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -0,705, 8. Ocon (Fr./Alpine) -1,048, 9. Alonso (Šp./Alpine) -1,071, 10. Ricciardo (Austr./McLaren) -1,281.