Melbourne - Deset zápasů a deset výher má na kontě tenistka Karolína Plíšková v letošní sezoně. Desáté vítězství přidala ve čtvrtfinále Australian Open po málo vídaném obratu ze čtyř mečbolů s Američankou Serenou Williamsovou.

"Mojí největší výhrou je, že jsem od prvního míče věřila, že můžu vyhrát. Tak jsem do zápasu vstoupila, šla jsem do toho a ona byla zprvu překvapená a pasivní," řekla šestadvacetiletá Plíšková na tiskové konferenci po vítězství 6:4, 4:6 a 7:5.

Pod vedením australsko-španělské dvojice trenérek Rennae Stubbsová, Conchita Martínezová hraje Plíšková uvolněněji a odvážněji. Navíc zvládá i třísetové zápasy, z letošních deseti vyhraných duelů hned šestkrát uspěla v třetí sadě.

"Vím, že mám šanci porazit kohokoli. Je jedno, kdo stojí na druhé straně sítě. Mám na to zbraně a není to jenom servis a forhend, mám i další věci," prohlásila Plíšková. I proto šla Williamsovou do Areny Roda Lavera porazit. "Jsem sebevědomá a nebyla jediná chvilka, proč bych pochybovala. Odehrála tady dobré zápasy, trochu jsem nějaké viděla, ale mám jinou hru než ostatní soupeřky," uvedla.

Williamsovou dokázala pokořit podruhé v kariéře. Poprvé třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionku zdolala v semifinále US Open 2016. "Teď ale hrála mnohem lépe než v New Yorku, byl to kvalitnější zápas," porovnávala Plíšková. "Tehdy více chybovala, možná proto, že se hrálo ve Státech."

V počtu vítězných úderů sice Plíšková s Williamsovou prohrála 32:54, ale nevynucených chyb měla o mnoho méně (15:37). Ve dvou posledních zápasech zkazila zbytečně jen osmnáctkrát. "Nedělám hloupé chyby. Jsem na každý úder soustředěná. Dřív jsem po dobrém servisu občas zaspala, ale hodně jsem na tom pracovala. A je to i spojené s lepším pohybem, jsem na kratší míče připravená," řekla.

Před zápasy a při nich je přirozeně nervózní. "To ale nemá nic společného s obavou," upozornila Plíšková. Nenechá se však nervozitou ovládnout. "I když jsem nervózní, tak tady dokážu lépe kontrolovat ruce, a proto limituju počet chyb."

I do semifinále proti Naomi Ósakaové vstoupí Plíšková s vírou ve vlastní síly. Loňské šampionky US Open se nebojí. "Věřím si. Nechci být po výhře nad Serenou až moc sebevědomá, ale tak to je. Jsem sebejistější. Nepochybuju, jestli vyhraju nebo prohraju. Už jsem porazila dost dobrých hráček, tak proč ne další?" řekla.