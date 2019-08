Pro pětibojaře Kufa by byl postup na olympiádu z ME bonusem

Praha - Před čtyřmi lety si moderní pětibojař Jan Kuf vybojoval na mistrovství Evropy v britském Bathu olympijskou účast v Riu de Janeiru 2016. Nyní má šanci na stejném místě a znovu na evropském šampionátu bojovat o Tokio 2020.

"Byl by to příjemný bonus, ale kdyby se to nepovedlo, svět se nezboří. Stresovat se, že se tam teďka nedostanu, by bylo asi zbytečný. Jedu tam s tím, abych podal co nejlepší výkon, aspoň takový, jaký jsem podával v průběhu sezony," řekl novinářům nejlepší současný pětibojař před ME, které se koná příští týden.

Kdyby osmadvacetiletý Kuf zopakoval výkony ze Světových pohárů, jmennou nominaci do Tokia by si zajistil. Sezonu začal druhým místem v Káhiře, poté doběhl v Székesfehérváru šestý a doma v Praze skončil o místo hůř.

Na mistrovství Evropy bude k dispozici osm míst pro hry v Tokiu z redukovaného pořadí, kvalifikovat se totiž z ME může pouze jeden pětibojař z každé země. "Šance bude dvakrát ještě na mistrovství světa a nakonec ze světového žebříčku," upozornil Kuf, že kvalifikační olympijské období končí až 31. května.

Pouze v dějišti příští her v Tokiu závod nedokončil. Na finále SP odletěl lehce nachlazený, nezvládl aklimatizaci a před během se střelbou odstoupil. "Věřím, že tohle byl extrémní případ, který se nebude opakovat. Spíš za to mohly zdravotní problémy. V Asii už jsem byl předtím dvakrát a nepamatuju, že bych tam někdy měl problém jako tady," doufá Kuf, že na olympiádě bude případně v pořádku.

V Japonsku strávil deset dnů a každou noc spal jen asi tři hodiny. "Počítal jsem, že třetí čtvrtý den už by se to mělo projevit, že bych měl konečně usnout a vůbec se to neměnilo. Přes den jsem byl úplně mimo a večer, když jsem měl jít spát, tak jsem byl jak kdyby bylo ráno a připravený trénovat. Každý trénink to bylo horší a horší a horší a v závodu to bylo úplně nejhorší," popisoval mistr Evropy z roku 2016.

Přestože se cítil špatně, vydržel na parkur, aby měl možnost si vyzkoušet v Japonsku obtížnost závodu a koně. "Byl na nejvyšší možné úrovni a na nejvyšších možných výškách. A měl jsem štěstí, dostal jsem skvělého koně, takže jsem si zajel moc příjemný těžký parkur, který můžeme očekávat příští rok," řekl.

Zdá se, že se pětibojaři můžou při olympiádě těšit na kvalitní koně. "Vypadá to, že jsou nadstandardně na pětiboj kvalitní, ale standardně jezditelní a ovladatelní. Informace ohledně jízdy byla pozitivní," doplnil kouč Jakub Kučera.

Očekávaná vedra a vysokou vlhkost vzduchu v Japonsku pětibojaři nezažili. Kufa ale zaujala mentalita lidí. "Všichni byli strašně příjemní, usmívali se, byli uctiví, což byla trošku změna oproti tomu, na co jsem tady zvyklý," řekl. Pochvaloval si i stravu. "Jídlo bylo výborné, to byl další faktor, kterého jsme se trochu obávali, jestli třeba nemůže být nebezpečné. Přece jen je jiné než to, na které jsme zvyklí."

Po návratu doléčil nastydnutí a zahájil přípravu na nadcházející vrcholy sezony, tři týdny po ME se totiž koná v Budapešti mistrovství světa. "Postupně jsem se vrátil do plného tréninku. Už je to relativně dobré a až začnou závody, tak to bude úplně v pohodě," věří šestý muž světového pořadí federace UIPM.