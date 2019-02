Aare (Švédsko) - S klidem a nadhledem sobě vlastním přistupuje Ondřej Bank k trénování lyžařky Ester Ledecké. Krizovou situaci po pádech české hvězdy bral "konečně" jako výzvu a před kombinací a především sjezdem na mistrovství světa v Aare vidí, že je jeho svěřenkyně zase jistější.

Bývalý sjezdař vede Ledeckou na lyžích se svým starším bratrem Tomášem a spolupráci s lyžařkou a snowboardistkou považuje pořád za práci snů. "No jasně. Ona se Ester koučuje relativně jednoduše, protože je fakt dobrá. Když není v průseru, tak je to docela jednoduchý," řekl Ondřej Bank ve Švédsku novinářům.

Na světový šampionát ale nepřijela Ledecká v dobrém rozpoložení. Třikrát během měsíce spadla a pátý muž z olympijského obřího slalomu v Soči 2014 tušil, že superobří slalom v Aare nemůže zajet dobře. To se také stalo. "To bylo víceméně jasné. Bylo vidět, že se bojí, že má moc respekt a ten den nebude závodit. Že budeme muset závod obětovat, aby se dostala zpět do normálního režimu," konstatoval Ondřej Bank.

S Ledeckou po sedmadvacátém místě v super-G, v kterém je olympijskou vítězkou, cloumaly emoce pochybností. Bank přijal nepříjemnost jako motivaci. "Konečně přišla nějaká výzva zkusit s tím něco udělat a nějak to nastavit," pronesl.

Osmatřicetiletý Ondřej Bank má ze své kariéry bohaté zkušenosti s pády a návraty na svahy. U Ledecké to ale na lyžích byla nová situace. "Není na to zvyklá. Nechce padat a vypadávat. Musí si restartnout hlavu. Potřebuje klid, obecně nadhled a uvědomit si, že doteď jezdila rychle a dobře," řekl Bank a dodal, že Ledecká se se situací vypořádala parádně. "Ona je fakt závoďák. Chce být rychlá, to jí pomáhá."

Zlepšení nastavení myšlení viděl u Ledecké už ve středečním tréninku sjezdu. "Věděli jsme, že je to na dobré cestě," řekl. Jeho slova závodnice potvrdila povedenou jízdou a pátým místem v dnešním tréninku. "Z mého pohledu to bylo parádní v tom, že jak jsme si řekli, tak jela. Ale musíme pořád ještě pracovat. Máme dva dny do sjezdu, aby se cítila jistěji a jistěji. Pak je schopná jet dobře," řekl Bank.

Jízdy Ledecké sleduje na trati a potom rozebírá u videa. Hodinu studuje záznam sám a pak se svou svěřenkyní. Každou pasáž procházejí různě. "Když vidím, že danou část cítí, že tomu rozumí, jdeme dál. O jiných místech řeknu, co by mělo být nejrychlejší. Setinka nahoře udělá dole desetinu a může rozhodovat," řekl Bank.

Při prohlídce trati, která většinou trvá přes hodinu, se snaží určovat linii tak, aby byla co nejrychlejší a Ledecká ji dodržela. "Snažím se hledat chlapskou linii, samozřejmě ale hodně řízlou ženským pojetím. Je to pro nás vlastně výhoda. Ester je schopná chlapskou linii dát, ale musí se v tom cítit jistě," řekl.

V Aare se snaží Ledecké s každou další tréninkovou jízdou sjezdu hledat rychlejší stopu. "Máme před nedělním sjezdem dost času. V některých pasážích jsme tu nejlepší linii nejeli schválně, aby se zbytečně něco nepokazilo," uvedl Bank.

Zároveň si uvědomuje, že Ledecké je teprve 23 let a v rychlostních disciplínách mezi elitou stále nepatří k nejzkušenějším. Najít stoprocentní jistotu ve stokilometrových rychlostech a na čtyřicetimetrových skocích může trvat i deset let. "Ale myslím, že už je na tom dobře. Musíme si všichni uvědomit, že je to nebezpečné, že je to sjezd. Všechny kroky musí být postupné, ale je na dobré cestě," řekl Ondřej Bank.