Pro ochranu vody by mohl vzniknout samostatný ústavní zákon

Praha - Pro větší ochranu vody by se mohl připravit samostatný ústavní zákon. Shodli se na tom dnes po jednání pracovní skupiny ministři zemědělství a životního prostředí Miroslav Toman (ČSSD) a Richard Brabec (ANO). Do Ústavy ČR pravděpodobně nebudou zasahovat. Vytvoření samostatného ústavního zákona po vzoru ústavního zákona o bezpečnosti státu jim doporučili experti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy (UK) jako jednu z variant.

Jakýkoliv zásah do ústavy je podle ministrů vážný krok, který se musí dělat promyšleně. Proto si ministerstvo nechalo od UK vypracovat analýzu. Finální text bude hotov nejpozději 15. října, do začátku listopadu navrhnou ministerstva další postup. V listopadu by se k jednotlivým opatřením pak měl pořádat další expertní kulatý stůl.

"Ústava ČR je poměrně stručný dokument a posílená ochrana přírodních zdrojů by do systematiky ústavy a její podoby nezapadala. Podobně je tomu v případě zásahu do Listiny základních práv a svobod, protože část nové úpravy bude mít charakter úkolů pro stát na území samosprávy," uvedl Toman. To podle něj do listiny nepatří.

Samostatný ústavní zákon může podle něj obsahovat jak práva jednotlivce, tak povinnosti a úkoly pro stát a územní samosprávy. Toman nicméně dodal, že už v březnu se experti shodli, že je potřeba právní ochranu vody zvýšit. Klimatická změna podle něj ukazuje, že vodní zdroje je třeba chránit mnohem více než v minulosti.

"Je nezbytné, aby stát vodu nejen chránil, ale zachovával a udržoval svoje zdroje vody a vnímal ji jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, protože jde o strategický zdroj," řekl Toman.

Brabec připomněl, že před prázdninami vláda schválila velkou novelu vodního zákona, na podzim o ní bude jednat Sněmovna. Nevyloučil také, že by se právní doporučení mohla právě do vodního zákona zapracovat. Jde například o provozování vodovodních sítí nebo cenově dostupné právo na vodu. Kvůli ústavní ochraně vody vznikly i poslanecké návrhy, mimo jiné od STAN a KDU-ČSL. Vláda je ale odmítla, stejně jako dříve návrh KSČM. Podle Brabce byly některé návrhy příliš deklaratorní. Lidovci za ústavní ochranu vody spustili v létě petici.

Ústavní zákony jsou předpisy nejvyšší právní síly, které mění či doplňují ústavu. K jejich přijetí je nutný souhlas tří pětin všech poslanců a tří pětin přítomných senátorů. Společně s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod tvoří tzv. ústavní pořádek. Ústavním zákonem jsou například vymezeny kraje, další se týkají bezpečnosti ČR, referenda o přistoupení ČR k Evropské unii či vymezují státní hranice. Podle Ústavního soudu do ústavního pořádku spadají i mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.

Pracovní skupina jednající o ochraně vody se sešla podruhé. Usedli v ní zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství, vodohospodářů, zemědělců, politických stran napříč spektrem a zástupci Legislativní rady vlády, Právnické fakulty UK i ústavní právníci. Podle Brabce se shodli, že další debata o ochraně vody nebude politická. "Shodli jsme se, že nechceme dát deklaraci, abychom vyhověli společenské poptávce a změnili ústavu, chceme vodu reálně více chránit," řekl Brabec.