Pro oběti sexuálního násilí začala fungovat speciální informační linka

Praha - Pro oběti sexuálního násilí začala fungovat nová informační linka. Poradenství a podporu poskytuje zatím čtyři hodiny týdně, a to vždy v úterý od 17:00 do 19:00 a ve čtvrtek od 19:00 do 21:00. Linka má číslo 777 012 555. ČTK to sdělila ředitelka společnosti proFem Jitka Poláková. Organizace, která se dlouhodobě zaměřuje na pomoc obětem sexuálního násilí, linku provozuje.

"Linka je určena všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety či nedávný. Volat mohou odkudkoliv a platí cenu běžného hovoru," uvedla Poláková. Na linku mohou ale volat i blízcí obětí, kteří se chtějí poradit o tom, jak mají k tématu přistupovat. Hovory mohou být anonymní.

Podle vedoucí psychoterapeutických služeb proFem Dany Pokorné volání vyřizují speciálně vyškolené pracovnice. "Klademe důraz na empatický přístup, důvěru a otevřenost všem otázkám, které volající mohou k problematice mít," uvedla Pokorná. Oběti se mohou svěřit se svými pocity, prožitky a zkušenostmi. Získají informace o tom, jak mají postupovat a kam se mohou ve svém okolí obrátit o pomoc.

Organizace dlouhodobě poskytuje právní a jiné poradenství obětem sexuálního násilí. Loni zřídila i skupinu pro ženy, které sexuální násilí zažily. Od září začnou dva nové cykly. Fungovat bude také skupina pro blízké obětí.

Společnost proFem v květnu zahájila kampaň Věříme obětem, která má zvýšit citlivost k osobám, které se staly terčem sexuálního násilí. Cílem je podpořit jejich blízké či přátele, aby jim naslouchali, neobviňovali je a jejich situaci a zkušenost nezlehčovali. Na rozšíření provozu linky mohou dárci přispět na portále Donio.

Na prevenci sexuálního násilí se zaměřuje i organizace Konsent. Má také svépomocnou skupinu, kam se oběti mohou obrátit o pomoc.

Podle poslední zprávy evropské ženské sítě proti násilí WAWE i nové národní strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030, kterou schválila vláda, v Česku nejsou podpůrné služby pro oběti sexuálního násilí dostupné. Neexistuje specializované centrum pomoci, kam by se mohly obrátit. V provozu nebyla ani zvláštní krizová linka. Strategie počítá se zřízením služeb ve čtyřech velkých městech či s krizovou linkou a osvětou, ale i s analýzou trestů pro pachatele. Cílem je mimo jiné zvýšit nízký podíl ohlášených znásilnění a dalších násilných činů.