Pro novou ústavu se v referendu vyslovilo přes 94 procent účastníků

Tunis - Pro text nové tuniské ústavy, která posílí prezidentské pravomoci, se vyslovilo 94,6 procenta účastníků pondělního referenda. Jde o předběžné výsledky, ale tábor prezidenta Kaíse Saída, který ústavu nechal změnit, už oslavil vítězství. Podle agentury AP se referenda nezúčastnila ani třetina z více než devíti milionů Tunisanů, kteří měli právo odevzdat hlas.

Konečné výsledky mají být zveřejněny v srpnu. Saíd právě před rokem rozpustil parlament v zájmu ukončení politické krize a převzal většinu pravomocí. Opozice a donedávna nejsilnější parlamentní strana An-Nahda referendum bojkotovaly.

Ústavu napsala Saídem vybraná skupina lidí. Dává prezidentovi právo jmenovat předsedu vlády i ministry a podle svého uvážení je odvolávat. Prezident bude potvrzovat zákony a předkládat parlamentu legislativní texty, které bude považovat za "přednostní". Podle kritiků vzniká prostor pro obnovu autokratického režimu, který v Tunisku panoval za vlády bývalého prezidenta Zína Abidína bin Alího, svrženého roku 2011.

Saíd měl původně pro své kroky podporu, ale část stoupenců ztratil omezováním demokratických institucí. Odvolal například desítky soudců, což vyvolalo velké protesty.

Saíd byl zvolen roku 2019, kdy získal 70 procent hlasů. Podle čerstvých průzkumů ho podporuje stále více než 50 procent občanů.

Po úterním oznámení předběžných výsledků v tuniské televizi se vydali Saídovi stoupenci automobily do tuniských ulic s prapory za zpěvu hymny i houkání klaksonů. "Tunisko vstoupilo do nové fáze, do volebních místností přišly davy lidí, a kdyby se hlasovalo dva dny, byla by účast vyšší," řekl prezident.

Podle opozice jsou údaje o účasti zfalšované, protože ve skutečnosti se referenda zúčastnilo méně lidí, než uvádí volební komise.

Tunisko bylo považováno za jedinou arabskou zemi, jíž se po arabské revoluci z roku 2011 podařilo ustavit demokratické instituce. Po bin Alího svržení Tunisko mířilo k demokratickému systému. Saíd loni tento trend zastavil, rozpustil parlament, odvolal premiéra i vládu. Podle kritiků nová ústava oslabuje parlamentní systém a soustřeďuje moc v rukou prezidenta.

Země se potýká se špatnou ekonomickou situací, vysokou mírou nezaměstnanosti, rychlou inflací a rostoucím počtem chudých občanů. Tunisko je na pokraji platební neschopnosti a vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem o další půjčce.