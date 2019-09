Pro nic jiného než tři body si nejdeme, řekl kapitán Suchý

Podgorica - Kapitán českých fotbalistů Marek Suchý nebere v úterním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Černé Hoře nic jiného než tři body. Navzdory sobotní porážce 1:2 v Kosovu je podle něj v národním týmu bojovná nálada a všichni hráči chtějí nepovedený výkon odčinit.

"Samozřejmě vnímáme to tak, že se nám poslední zápas výsledkově nepovedl. Ale myslím, že v týmu je bojovná nálada. Nejlepší recept, jak to napravit, je hned zítřejší zápas. Okamžitě se snažíme přepnout na to, abychom byli na zítra nachystaní. V těch dvou dnech mezi zápasy jsme se hodně věnovali regeneraci. Budeme to chtít napravit, to je cíl," řekl Suchý na tiskové konferenci v Podgorici.

Český tým se po prohře v Kosovu propadl na nepostupové třetí místo ve skupině a po polovině kvalifikace ztrácí dva body na druhé Kosovo. "Samozřejmě chceme získat tři body. Bude to pro nás hrozně důležité. Pro nic jiného si nejdeme," prohlásil Suchý.

Nechtěl prozradit, zda po zápase v Kosovu měli hráči mezi sebou důraznější pohovory. "Zatím bych to nechtěl ventilovat navenek, tyhle věci by měly zůstat uvnitř kabiny. Jsme v nějakém procesu, tým nějak funguje. Všichni táhneme za jeden provaz. Prostě to chceme napravit, to je jednoduché a jasné," konstatoval Suchý.

Český celek podle něj musí oproti duelu v Kosovu zlepšit řadu věcí. "Určitě musíme být lepší v důrazu v šestnáctkách, na obou stranách. A musíme využít jasných příležitostí, v tom musíme být koncentrovanější," podotkl jednatřicetiletý stoper německého Augsburgu.

Černohorci v červnu prohráli v Olomouci s českým týmem 0:3. Od července je vede nový trenér Faruk Hadžibegič, který ve čtvrteční premiéře zvítězil s mužstvem 2:1 doma v přípravě nad Maďarskem.

"Nový trenér vždy přinese pro mančaft takovou novou krev. Těžko srovnávat s tím zápasem, co jsme hráli v červnu. Každopádně Černohorci hrát fotbal umějí, zvlášť v domácím prostředí. Mají dobrý tým, individuality dopředu. Měli jsme analýzu z jejich zápasu s Maďarskem. Věřím, že informací máme dost," dodal Suchý.