Pro nemocného Trumpa budou příští dny zkouškou

Washington - Americký prezident Donald Trump, který je s koronavirem v nemocnici, ve videu zveřejněném na twitteru řekl, že příští dny budou opravdovou zkouškou. Připustil, že když do nemocnice přijel, nebylo mu moc dobře, nyní se ale prý cítí mnohem lépe.

"Uvidíme, co se bude dít v několika příštích dnech," řekl unaveně působící Trump na videu pořízeném v pracovně, kde seděl za stolem, oblečený v saku a košili bez kravaty. Šéf Bílého domu je v nemocnici Waltera Reeda v Marylandu od soboty SELČ. Jeho ošetřující lékař Sean Conley v sobotu informoval, že prezident je bez horečky a nepotřebuje kyslíkovou léčbu.

"Myslím, že se brzy vrátím," řekl Trump, který se koronavirem nakazil jen něco přes měsíc před prezidentskými volbami. V nich se utká s bývalým demokratickým viceprezidentem Joem Bidenem.

"Je to něco, co se stalo milionům lidí na světě," řekl o svém onemocnění. "A já bojuju i za ně, nejen za lidi ve Spojených státech, abychom tento koronavirus, nebo jak mu chcete říkat, porazili," řekl Trump, který koronavirus někdy nazývá "čínským virem" kvůli tomu, že nákaza se začátkem letošního roku rozšířila z Číny.

Uvedl, že měl možnost zůstat v Bílém domě, ale nesměl by prý ani chodit do Oválné pracovny, s nikým se stýkat, s nikým mluvit. "To nemůžu ... Jako vůdce se musíte postavit problémům," řekl. Dodal, že dobře se vede i jeho manželce Melanii, která se koronavirem nakazila také.