Pro nás je Kája vítězkou, řekl trenér Muchové Miške, ocenil její vůli

Paříž - S trenérem Karolíny Muchové Emilem Miškem cloumaly po prohraném finále na Roland Garros s Igou Šwiatekovou smíšené emoce. Litoval těsné porážky, protože vítězství a první grandslamový titul byl blízko, ocenil ale vůli, s níž česká hráčka překonávala během turnaje řadu překážek. Vedle soupeřek si musela poradit také s nemocí, která byla podle slovenského kouče horší, než se zdálo. I proto Miške novinářům řekl, že pro něj je Muchová vítězkou.

"Je pravda, že to dnes za stavu 2:6, 0:3 nevypadalo, že by to Kája mohla otočit. Stále jsme ale povzbuzovali a věřili, že v ženském tenise je možné vše. Kája pak dostala vzpruhu a ani nevím, od koho ten adrenalin vzala," uvedl Miške. "Když vezmu, čím vším si na turnaji a před ním prošla - zraněním, chorobou, neskutečně těžkým zápasem - tak je neuvěřitelné, že dokázala předvést proti nejlepší hráčce světa takový výkon a chyběl jen kousek. O to víc nás to mrzí a jsme smutní. Kdyby to bylo jasné, tak oukej, ale bylo to jen o pár míčcích. Bohužel už v závěru tu energii neměla," doplnil.

Šestadvacetiletá Muchová nadchla v Paříži kreativním tenisem a vedle světové osmičky Marii Sakkariové z Řecka vyřadila v semifinále po více než třech hodinách i nasazenou dvojku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Během turnaje se potýkala s nachlazením které bylo podle Miškeho těžšího rázu.

"Je třeba si uvědomit, že třeba (Jelena) Rybakinová s něčím podobným vzdala. Kája ale zabojovala a dostala se do finále, kde ještě hrála takovýto tenis," ocenil Miške. "Dva zápasy odehrála s tím, že ji šíleně pálilo na plicích. Konzultovali jsme to s doktorem, který říkal, že může hrát, jen že to bude těžké. To jsou věci, o kterých se během turnaje nemluví, ale my to víme. A tím, že to víme, hodnotíme její výkon a výsledek tak, že je pro nás vítězka," líčil Miške.

Na olomoucké rodačce se mu líbí hlavně vůle vítězit. "Kája je mimořádně ctižádostivá, nevzdává se. Nevím, odkud tu energii vzala," řekl Miške. "Který jiný hráč by hrál tenis poté, co se mu stalo. Kolikrát už musela vzdát turnaj nebo prohrála kvůli zranění. Vždy ji to srazilo, ale vždy se zvedla. Je to úžasné a je to i jedna z věcí, proč si jí všichni vážíme a proč se budeme pro ni snažit udělat maximum," prohlásil.

Díky premiérovému postupu do grandslamového finále se Muchová posune ve světovém žebříčku na 16. místo, které bude jejím novým maximem. Dosud byla nejlépe devatenáctá. "Naším cílem bylo, aby se co nejdřív dostala do pozice, že bude nasazená na grandslamech. Je super, že neobhajuje do konce tolik bodů. Musíme to ale teď kontrolovat, abychom nepřepálili turnaje a jezdila na ně, jen když je výborně připravena. Herně, fyzicky i zdravotně," podotkl Miške.

Přestože Muchová nenavázala ve finále na dva roky starý triumf Barbory Krejčíkové a skončila těsně pod vrcholem jako Markéta Vondroušová (2019) nebo Lucie Šafářová (2015), vystoupení na antuce v Paříži jí pomůže v sebevědomí. "Uvěřila, že může na každém povrchu porážet ty nejlepší hráčky. Navíc nehrozí, že by jí sláva stoupla do hlavy," řekl kouč.

O programu v nejbližších týdnech zatím hovořit nechtěl. Podle Miškeho se musí dát Muchová hlavně zdravotně do pořádku. Další grandslamový turnaj Wimbledon startuje 3. července. "Bude to setsakramentská práce. Už teď je jasné, že stoprocentně na Wimbledon připravená nebude, ale budeme se snažit udělat takový plán, aby na tom byla co nejlépe. To je jediné, co nás teď zajímá. Ostatní plány a turnaje teď nebudeme zatím řešit," dodal Miške