Pro nárůst schodku rozpočtu nemá zatím vláda podporu ve Sněmovně

Praha - Osud vládního návrhu na zvýšení schodku letošního státního rozpočtu zůstává ve Sněmovně nejistý. Menšinový kabinet ANO a ČSSD navrhl kvůli dopadům šíření koronaviru nárůst deficitu na 500 miliard korun, nemá k tomu ale zatím podporu dalších sněmovních stran. Zástupci vlády jednají o návrhu s opozicí, protože hlasovat pro půlbilionový schodek se zdráhá i KSČM, která dosud rozpočtové plány této vlády podporovala. Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil jako poslanec pozměňovací návrh, který v rozpočtu snižuje vládní rezervu.

Sněmovna by měla návrh na zvýšení rozpočtového schodku projednat na mimořádné schůzi příští týden v úterý. Vláda chtěla záměr prosadit zrychleně v legislativní nouzi, komunisté ale plánují podle doporučení rozpočtového výboru hlasovat proti tomu. Komunistům se v návrhu rozpočtu nelíbila vládní rezerva 136,6 miliardy korun bez určení konkrétního účelu investic. Babišem předložený pozměňovací návrh vládní rezervu snížil na 36,1 miliardy korun a zvýšil výdaje u sedmi ministerstev a Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Babiš dnes také mírnil své dopolední vyjádření, že pokud by vláda nedokázala prosadit prohloubení rozpočtového schodku, byly by "na stole" úvahy o předčasných volbách. Odpoledne premiér uvedl, že nechce předčasné volby a vylučuje je. Tématem by podle něj byly až na posledním místě, pokud by kabinet neviděl jinou cestu k prosazení změn v rozpočtu.

Schodek měl být v době před rozšířením nákazy koronaviru 40 miliard korun, vláda ho se souhlasem Sněmovny postupně zvýšila na nynějších 300 miliard. Občanští demokraté další nárůst deficitu nepodpoří, s vládou jsou o případné podpoře ochotni jednat, když do 31. července přijde s auditem výdajů, s termíny snižování byrokracie či se zrušením superhrubé mzdy a celkovou reformou daní a odvodů. Několik podmínek mají pro svou případnou podporu zvýšení deficitu také Piráti, mimo jiné garanci náhrady výpadků rozpočtů obcí, růstu platů učitelů či prosazení novely exekučního řádu.

SPD požaduje v rozpočtu výdajové škrty. Lidovci chtějí investiční podporu zaměstnanosti třeba dopravní výstavbou nebo digitalizací. Podle STAN vláda zneužívá situaci a chce si zvýšením schodku vytvořit balík peněz pro nákup voličů. Podporu návrh nemá ani u TOP 09. Stejně jako KSČM i další sněmovní strany kritizovaly, že u původně navrhované vládní rozpočtové rezervy 136,6 miliardy korun nebude mít Parlament kontrolu nad výdaji státu a že chybí konkrétní podoba plánovaných investic.

Babišem předložený pozměňovací návrh zhruba 100 miliard z rezervy rozdělil do jednotlivých rozpočtových kapitol, připravilo ho ministerstvo financí. U ministerstva práce a sociálních věcí návrh počítá s nárůstem výdajů o 17,6 miliardy na 694,4 miliardy korun. U ministerstva vnitra návrh zvyšuje výdaje o 0,8 miliardy na 82,3 miliardy korun, u ministerstva životního prostředí o dvě miliardy na 17,9 miliardy korun, u ministerstva pro místní rozvoj o 5,3 miliardy na 31,9 miliardy korun, u ministerstva dopravy o 24 miliard na 90,5 miliardy korun, u ministerstva zemědělství o 12,9 miliardy na 69,4 miliardy korun a u ministerstva kultury o zhruba jednu miliardu na 16,5 miliardy korun.

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu:

Kapitola Výdaje celkem nová hodnota Kancelář prezidenta republiky 419,324.007 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.393,659.786 Senát Parlamentu 645,607.330 Úřad vlády České republiky 1.091,826.213 Bezpečnostní informační služba 2.147,315.000 Ministerstvo zahraničních věcí 8.171,302.949 Ministerstvo obrany 72.600,365.700 Národní bezpečnostní úřad 295,080.427 Kancelář veřejného ochránce práv 152,615.216 Ministerstvo financí 23.889,153.719 Ministerstvo práce a sociálních věcí 676.800,038.058 694.400,038.058 Ministerstvo vnitra 81.519,358.975 82.269,358.975 Ministerstvo životního prostředí 15.899,438.896 17.899,438.896 Ministerstvo pro místní rozvoj 26.631,530.110 31.931,530.110 Grantová agentura České republiky 4.360,546.000 Ministerstvo průmyslu a obchodu 49.104,100.259 Ministerstvo dopravy 66.472,681.089 90.472,681.089 Český telekomunikační úřad 2.585,053.062 Ministerstvo zemědělství 56.544,982.069 69.444,982.069 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 226.467,000.210 Ministerstvo kultury 15.549,131.176 16.549,131.176 Ministerstvo zdravotnictví 9.250,443.374 Ministerstvo spravedlnosti 31.891,409.426 Úřad pro ochranu osobních údajů 171,776.819 Úřad průmyslového vlastnictví 213,014.292 Český statistický úřad 1.493,382.719 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.633,798.122 Český báňský úřad 185,128.512 Energetický regulační úřad 302,164.728 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 258,656.875 Ústav pro studium totalitních režimů 259,348.252 Ústavní soud 239,788.895 Úřad Národní rozpočtové rady 24,925.531 Akademie věd České republiky 6.563,390.450 Národní sportovní agentura 85,923.875 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34,444.691 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 67,310.087 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,311.260 Správa státních hmotných rezerv 2.581,804.229 2.981,804.229 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 445,248.327 Generální inspekce bezpečnostních sborů 452,581.266 Technologická agentura České republiky 4.102,464.850 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 425,317.706 Nejvyšší kontrolní úřad 644,751.491 Státní dluh 51.810,880.286 Operace státních finančních aktiv 20.400,000.000 Všeobecná pokladní správa 259.918,347.439 332.568,347.439 C E L K E M 1,728.218,723.753 1.864.818,723.753

Zdroj: Pozměňovací návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020