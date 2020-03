Pro nakažené seniory budou místa ve čtyřech nemocnicích

Praha - Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii. Reagoval tak na podnět advokátů, kteří mu tento krok navrhli v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. V Česku bylo k dnešnímu ránu 2422 potvrzených případů nákazy. Počet pozitivně testovaných v pátek stoupl o 373, což je zatím nejvyšší denní přírůstek. Do Česka dnes ráno přiletěla z Číny zásilka čtyř milionů ochranných rukavic. Pro nakažené seniory z domovů důchodců bude vyhrazeno 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně.

První tři případy nemoci COVID-19 oznámilo Česko 1. března. Dosud nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ve středu, a to 291 případů.

V pátek zdravotníci provedli 5247 testů na koronavirus, asi o 800 více než o den dříve. Celkem už bylo v Česku provedeno 36.374 testů.

Vyhlásit kvůli epidemii koronaviru amnestii pro vězně s nejmírnějšími tresty navrhl prezidentovi tento týden advokát Petr Toman. Hlava státu to ale odmítá. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes ČTK v tiskové zprávě sdělil, že Zeman je zásadním odpůrcem plošné amnestie. Zároveň tento podnět v současné epidemiologické a ekonomické situaci považuje za škodlivý.

Ke skupinám nejohroženějším nákazou koronavirem patří senioři. V pátek ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že nemoc COVID-19 se objevila v šesti domovech důchodců. Dnes nákazu v tomto typu zařízení potvrdili hygienici na Vysočině. Jde o domov důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nákaza koronavirem potvrdila u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zařízení je v karanténě, zbylým z celkových 22 obyvatel domova a jeho pracovníkům dnes záchranáři odebírají vzorky pro testy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dnes oznámil, že pro seniory z domovů důchodců, u kterých se potvrdí nákaza, vyhradí ministerstvo zdravotnictví 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně. Podle šéfa Krizového štábu ČR Romana Prymuly půjde o místa pro seniory s lehčími příznaky, kteří budou muset být v karanténě. K dispozici budou nejdříve místa v prvních čtyřech nemocnicích a zhruba do týdne přibudou i karanténní lůžka ve vojenské nemocnici v Těchoníně, řekl ČTK.

Zaměstnanci některých domovů důchodců si ale stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. Situaci by mohly zlepšit čtyři miliony ochranných rukavic, které dnes do ČR přivezlo letadlo China Eastern. Hasiči dnes navíc rozvážejí do krajů přes půl milionu respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků, oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Epidemie koronaviru bude mít dopady i na českou ekonomiku. Ta letos podle odhadů České spořitelny klesne zřejmě o 6,7 procenta, a to v případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru potrvají většinu druhého čtvrtletí. V případě, že by opatření trvala déle, tak by podle odhadů spořitelny ekonomika letos klesla o 9,9 procenta.

Denní počet provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů za den Počet pozitivních případů za den 21. března 1880 158 22. března 1793 114 23. března 2247 126 24. března 2976 185 25. března 4098 291 26. března 4429 259 27. března 5247 373

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví