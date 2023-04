Pro muže z Liberce obžalovaného ze znásilnění dětí chce žalobkyně 15 let vězení

Liberec - Vězení na 15 let a následnou detenci navrhla dnes u krajského soudu v Liberci státní zástupkyně Iva Plšková pro dvaatřicetiletého muže z Liberce, který je obžalovaný ze znásilnění sedmi dětí. Navrhovaný trest je nad horní hranicí trestní sazby, která je od pěti do 12 let. U šesti dívek považuje státní zástupkyně znásilnění za prokázané, pochybnosti jsou ale podle ní u chlapce. V jeho případě se měl obžalovaný dopustit ohrožování výchovy dítěte. Rodiny dětí požadují dohromady odškodnění 2,85 milionu korun. Obžalovaný muž v závěrečné řeči vyjádřil lítost, částečně se doznal. Soud vynese rozsudek po 13:00.

Obhájce navrhl soudu, aby překvalifikoval trestnou činnost klienta na pohlavní zneužití a uložila mu trest ve spodní třetině trestní sazby, což je pět až sedm let. S detencí obhájce nesouhlasil s odkazem na znalce, který navrhoval za vhodnější ústavní ochrannou léčbu. Obžalovaný už dříve u soudu uvedl, že by ji chtěl začít podstupovat už v době pobytu ve vězení.

Obžalovaný je souzen za zneužití sedmi dětí od čtyř do 11 let v období mezi roky 2020 až 2022. Vazebně stíhaný muž u soudu přiznal, že pohlavní styk měl s jednou dívkou a u několika dalších se o to pokusil. Odmítl sexuální zneužití u jedné dívky a chlapce. V minulosti byl už dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen, na první případ se ale vztahuje amnestie. Ve druhém případě ho soud v roce 2008 poslal do vězení na sedm let a po vypršení trestu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, nejprve ústavní a pak ambulantní, kterou mu soud ukončil v roce 2020.

Právě jeho předchozí odsouzení je podle státní zástupkyně jedním z důvodů pro uložení vyššího trestu. "Trestní zákon umožňuje, aby pachatelům zvlášť závažných trestných činů byla zvýšena horní hranice zákonné trestní sazby. A s ohledem na to, že pan obžalovaný již byl za zvlášť závažný trestný čin odsouzený, za trestný čin znásilnění, byť je to odsouzení starší, tak mám za to, že by se to mělo ve výši trestu zohlednit," řekla Plíšková. Muži podle ní také přitěžuje, že se trestné činnosti dopouštěl vůči zvlášť zranitelným obětem, částečně vinu svaloval na ně i to, že své jednání bagatelizoval, omlouval ho.

Kritizovala také nastavený systém v ČR, neboť si mohl založit spolek s činností zaměřenou na děti. Označila to za selhání systému. "V tom smyslu, že osoba, která je sexuálním deviantem, si bez dalšího může založit spolek a v podstatě každodenně být v kontaktu s dětmi," dodala.

Obžalovaný ve své závěrečné řeči vyjádřil opakovaně lítost a odmítl, že by se snažil shodit vinu na jiné. "Velice mě mrzí, co se stalo. Nesouhlasím s tím, že nemám žádnou sebereflexi, už kvůli těm dětem, že jsem jim zkazil život, více či méně je to poznamená," uvedl. Podle znalce některé děti v důsledku jeho jednání trpí posttraumatickou stresovou poruchou a u některých nelze vyloučit ani celoživotní dopad.