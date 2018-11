Praha - Narodila se v Brně, mluví plynně česky, ale ve finále Fed Cupu bude tenistka Nicole Melicharová oblékat americký dres. Věří, že ač jsou Češky favoritkami, má s výběrem USA šanci v O2 areně obhájit loňský titul.

Na tenisové scéně se rozhodla prorazit ve čtyřhře. Letos spojila síly s Češkou Květou Peschkeovou, spolu vyhrály dva tituly, postoupily do finále Wimbledonu a kvalifikovaly se na Turnaj mistryň. A právě v Singapuru se Melicharová dozvěděla, že dostala poprvé v kariéře pozvánku do amerického fedcupového výběru. "Hrát proti Česku za Státy je fantastický sen, co se povedl," zářila pětadvacetiletá tenistka před víkendovým finále týmové soutěže.

Její rodiče emigrovali z tehdejšího komunistického Československa v roce 1987 do Německa. "Tam se vzali a narodila se ségra," vyprávěla Melicharová. O dva roky později získali rodiče politický azyl v USA. "Mamka ale neměla zdravotní pojištění, proto přiletěla zpátky do Čech, abych se tady narodila," vysvětlila tenistka, proč přišla na svět v červenci 1993 v Brně. "Jakmile to šlo, odletěli jsme zpátky, takže od šesti týdnů žiju ve Státech. Jsem rodačka z Brna Bohunic na papíře."

Aktuálně patnáctá deblistka světa mluví velice dobře česky. Jen výjimečně hledá ztracené slůvko. Doma se totiž s rodiči baví jen česky. "Taťka je velice přísnej. Vždycky, když jsem řekla něco anglicky, hned na mě: 'Ne, mluv česky'," prozradila Melicharová. Česky mluví i s příbuznými a také s Peschkeovou. "Snažím se to udržovat."

Díky češtině má na turnajích blíž i k ostatní Češkám. Baví se s nimi v šatně, na hráčských párty. "Sedneme si, pokecáme. České holky jsou všechny fajn, vždycky zdraví. Mám k nim stejně blízko jako k Američankám," konstatovala.

Před finále Fed Cupu se od Peschkeové, vítězky soutěže z roku 2011, nesnažila zjišťovat informace. "Ne, to jsem si nedovolila, do toho bych Květu nepletla," řekla. Radu ale dostala. "Říkala, že celý stadion bude fandit Česku, že zažiju jinou atmosféru, abych si to užila. A že to bude jiný tlak: hraješ za svoji zemi, ne za sebe."

Premiéru v soutěži absolvuje hráčka žijící na Floridě rovnou v boji o titul. "Snad překvapíme," přála si Melicharová a k šancím Američanek dodala: "Favoritky nejsme, to určitě ne. Kvitová je v desítce, Siniaková i Strýcová jsou taky výš v žebříčku než naše první hráčka. Na papíře to tak vypadá, ale míček je kulatý, stát se může cokoli," podotkla.

Výběr USA vede kapitánka Kathy Rinaldiová, s kterou se Melicharová zná od dvanácti let. "Vždycky mi radila a podporovala mě. Kdykoli jsme cokoli potřebovali - zápasy, tréninky - tak nám zařizovala. Byla tam pro nás," ocenila Melicharová.

Proti Češkám případně nastoupí do závěrečné čtyřhry. Jen ještě neví, která z trojice Danielle Collinsová, Sofia Keninová a Alison Riskeová by ji v páru doplnila. "Na tréninku vyzkoušíme různé varianty a probereme to," uvedla Melicharová.