Pro mě to je čest, řekl Bulíř k překonání Nedvědova klubového rekordu

Praha - Dvěma góly se útočník Michal Bulíř podepsal pod výhru hokejistů Liberce na ledě Sparty 3:1, díky které Bílí Tygři v semifinálové sérii před domácím pokračování vedou 2:0 na zápasy. Devětadvacetiletý liberecký odchovanec se díky tomu posunul se šesti trefami ze šesti utkání do čela tabulky střelců vyřazovací části extraligy a 22. gólem v play off překonal klubový rekord Petra Nedvěda.

"To je pro mě novinka. Co na to říct? Jsem samozřejmě rád, že to tak je. Petr Nedvěd byl hráč velkého kalibru. Pro mě to je čest, že jsem něco takového dokázal. Doufám, že nějaké góly ještě přijdou a hlavně, že to bude pomáhat týmu," řekl Bulíř v on-line rozhovoru s novináři. Na 22 branek dosáhl v 49 utkáních v play off. Nedvěd dal 21 gólů v 39 duelech v bojích o titul v dresu Liberce.

Bulíř si mohl rekord užívat v dobré náladě, protože Liberec navázal na sobotní výhru 5:1. "Máme slušnou pozici do domácích zápasů, ale na druhou stranu bych nechtěl nic přeceňovat. Furt hrajeme proti Spartě. I vedení 2:0 nic neznamená a musíme hrát pořád to, co hrajeme, a předvést to i doma," uvedl Bulíř.

Po dvou venkovních výhrách varuje před uspokojením. "Ještě není nic vyhrané. Hraje se na čtyři vítězné zápasy, musíme být dál připravení a nepodcenit jediný metr na ledě. Pokud budeme hrát takhle, máme velkou šanci uspět," prohlásil Bulíř.

Liberec dovolil vítězi základní části v obou zápasech minimum. "Měli jsme kvalitní přípravu před oběma zápasy a ukázalo se to pak na ledě. Všichni jsme věděli, co chceme hrát, jaký máme systém a kdo má jaké role v týmu. Začalo to do sebe zapadat, týmovou prací a odhodlaností jsme tady dvakrát vyhráli," podotkl Bulíř.

V 8. minutě otevřel skóre, kdy v přesilové hře z pravého kruhu proměnil přihrávku Radana Lence. "Vyplynulo to ze hry. Říkali jsme si už v Liberci, když jsme cvičili přesilovky, že není dané, že musíme být každý na svých pozicích. Prostě jak to vznikne, tak to vznikne. Vyšlo to, že jsem byl na straně a Lencík mi to krásně přihrál," popsal Bulíř kombinaci, kterou začal Dávid Gríger přihrávkou zpoza branky na levý kruh na Lence.

Bulíř zamířil do odkryté branky, protože gólman Alexander Salák povyjel proti možnému Lencovu zakončení. Bulíř přiznal, že vyjíždění sparťanského gólmana proti střelcům bylo předmětem přípravy. "Máme kvalitní realizační tým na to, aby nám ukázali přesně tyto detaily, které mohou rozhodovat a teď se to v zápase ukázalo. Jsem rád, že to funguje," řekl Bulíř.

Pojistku na 2:0 zajistil Liberci v 52. minutě parádní akcí Adam Musil, který sebral puk Tomáši Dvořákovi, po otočce kolem něj na pravém kruhu překvapil i Saláka a poslal mu puk k pravé tyči. "Áda je šikovný, tohle on umí. Krásně si nalákal beka na jednu stranu, hezky se otočil a zaskočil i gólmana. Krásný gól a hodně nám pomohl," dodal Bulíř, který ještě 73 sekund před koncem v další přesilovce po Grígerově přihrávce upravil na 3:0. Sparta v závěru jen snížila.