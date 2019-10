Pro Margitu bude vystoupení na rozloučení s Gottem velkou poctou

Praha - Pro operního pěvce Štefana Margitu bude vystoupení na zádušní mši za Karla Gotta, kterou bude 12. října v katedrále sv. Víta sloužit arcibiskup Dominik Duka, velkou poctou. Slavný tenorista společně s Evou Urbanovou zazpívá skladbu Panis angelicus (Andělský chléb) od Césara Francka. "Je to veliká zodpovědnost a veliká pocta. Měl jsem Karla Gotta moc rád a velice si ho vážím. Takže samozřejmě udělám vše pro to, abych zazpíval co nejkrásněji," řekl ČTK světově uznávaný pěvec.

Deník Aha! uvedl, že operní pěvce Margitu a Urbanovou stejně jako zpěvačku Lucii Bílou o vystoupení požádala osobně Ivana Gottová. "Na přání rodiny zazpíváme skladby schválené vedením katedrály. Oni nám řekli, co se vůbec smí zpívat v katedrále sv. Víta. Ten seznam je striktně určený, mezi takové skladby patří také Ave Maria Franze Schuberta, kterou na obřadu zazpívá Lucie Bílá," dodal Margita.

Během pohřebního obřadu v katedrále by u rakve s ostatky Gotta měli stát vojáci. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek ČTK řekl, že armáda předpokládá účast vojáků čestné stráže.

Pražské arcibiskupství dnes na svém webu uvedlo, že účast na pohřební mši za Gotta je možná na přání rodiny pouze na pozvánky. "Distribuci pozvánek zajišťuje ve spolupráci rodina Karla Gotta s Úřadem vlády ČR. Další organizační informace budou zveřejněny po přípravě potřebných opatření v tiskovém prohlášení," uvedlo arcibiskupství. "Pozvánky do katedrály rozesílá Ivana Gottová. Ti lidé, které pozvala, musí svoji účast potvrdit, aby jim mohla poslat oficiální pozvánku s přesnými pokyny," řekl ČTK bývalý tajemník Karla Gotta Jan Adam.

Panis angelicus je předposlední slokou kostelní písně Sacris solemniis, kterou napsal svatý Tomáš Akvinský. Z její části vytvořil v roce 1872 francouzský skladatel César Franck skladbu pro tenor, harfu, violoncello a varhany. Gott tuto skladbu v roce 1993 nazpíval s Ladislavem Křížkem, k nahrávání společného duetu zpěváky inspirovala verze Luciana Pavarottiho a Stinga.

O vystoupení v katedrále sv. Víta podle Aha! uvažují také Felix Slováček a Gottův kapelník Pavel Větrovec, kteří by rádi zahráli nějakou z jeho písniček. Vzhledem k pravidlům hudební produkce v katedrále však s povolením příliš nepočítají.

Rozloučení se zpěvákem, který zemřel po těžké nemoci v úterý 1. října, se uskuteční nejprve v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.