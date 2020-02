Pro Ledeckou není Kandahar ženským Kitzbühelem

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Před čtyřmi lety odstartovala Ester Ledecká sjezdem v Garmisch-Partenkirchenu svou lyžařskou kariéru ve Světovém poháru. Dnes se chystá na sobotní závod na Kandaharu, o kterém se říká, že je ženským Kitzbühelem, už jako jedna z favoritek. Podle Ledecké ale závod v Ga-Pa nebezpečný není.

Ve dvaceti letech Ledecká ve svém prvním sjezdu mezi elitou bodovala na 24. místě. "Hezká vzpomínka. Ráda se sem vždycky vracím. Je to tady pro mě speciální," řekla Ledecká s tím, že se od té doby nezměnila. "Lyžování si pořád užívám a jezdím z kopce dolů. Jen doufám, že jsem se to trošku víc naučila lyžování a zajedu o něco lepší výsledek než tehdy," řekla po pátém místě v pátečním tréninku.

Sjezdařsky se zlepšila výrazně. Je olympijskou vítězkou v superobřím slalomu z Pchjongčchangu 2018. Na úvod této sezony vyhrála jako první česká závodnice sjezd Světového poháru a stále je ve hře o malý glóbus za hodnocení disciplíny.

Soupeřky dlouho o Ledecké mluvily jako o snowboardistce, která si odskakuje na lyže a všechny udivuje. Nyní už je Češka pro ostatní hrozbou. "Nevím, já to tak úplně nesleduju, jestli mě berou jako konkurenci nebo ne. Každopádně mě znají o něco líp. Hlavně si myslím, že spolu všechny vycházíme dobře."

V Ga-Pa se v únoru 2016 poprvé setkala se sjezdařskými hvězdami. Napoprvé nepoznala pozdější olympijskou medailistku Tinu Weiratherovou z Lichtenštejnska. "Což byl největší trapas, ale dneska už je poznám všechny i bez helem," ujistila Ledecká.

Lyžařky mají před sebou náročný závod. Nejspíše nejtěžší sjezd sezony. "Spousta lidí říká, že je to takový Kitzbühel pro holky. Já to zas tak úplně nevidím. Samozřejmě je těžký, hodně technický, je tam spousta míst, která jsou náročná, ale nepřipadá mi jako nepřátelský nebo nebezpečný," míní svěřenkyně sourozenců Bankových.

Sjezd zde pojede už počtvrté. Po premiéře byla před třemi lety třináctá a loňský rok jí nevyšel - po pádu v super-G skončila ve sjezdu po chybě předposlední čtyřiatřicátá. "Uvidíme, jak se s tím kopcem poperu tentokrát, ale věřím, že to bude dobré. Zkušenosti už tady mám. Uvidíme, jestli to dokážu využít," uvedla Ledecká.

Do Německa se Ledecká přesunula s týmem z Ruska. Cesta se malinko natáhla kvůli problémům vízy. "Manažer to totiž popletl a končily nám o den dřív. Takže nás na pasovce nepustili a řešili jsme to na sedm hodin," prozradila Ledecká.

Sama rusky neumí a překladatele úředníci dlouho sháněli. Pomohl tak otec Janek Ledecký. "Snažil se jim vysvětlit, že nejsme nepřátelé. To bylo nejdůležitější," smála se a dodala: "Bylo to nepříjemné a tou dobou bych byla kdekoliv radši."

V této sezoně jezdí převážně na lyžích. Na snowboard se dostala dvakrát a další závod v rakouském Lackenhofu je 13. února zrušen. "Mrzí mě, že ten snowboard teď nějak nevychází. Ale tak si asi chvíli odpočinu a naberu trochu energie," řekla čtyřnásobná celková vítězka paralelních disciplín Světového poháru na prkně.