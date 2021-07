Pro Krpálka je už semifinále splněný sen, chce odjíždět s úspěchem

Tokio - První dva kroky v olympijském turnaji má judista Lukáš Krpálek v Tokiu úspěšně za sebou. Postupem do bojů o medaile ve váhové kategorii nad 100 kilogramů si splnil sen a po finálovém bloku chce být ještě spokojenější.

Olympijský vítěz z Ria de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů Krpálek porazil v hale Nippon Budókan nejdříve Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků na ippon a poté Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva na wazari. Díky účasti v semifinále má jistý boj o medaile.

"To je něco nádherného. Zvlášť ve váze, kam vůbec nepatřím, to je pro mě splněný sen," radoval se Krpálek, kterému před soutěží navážili 111 kilogramů. "Myslím, že to bude asi nejmíň ze všech. Neviděl jsem, kolik váží ostatní, ale myslím, že takhle málo asi nemá nikdo."

Hmotností se ale třicetiletý český judista nezabývá. Stejně jako kilogramy neřešil ani v přípravě na olympiádu. "Připravoval jsem se na maximum směrem k tomuhle turnaji. Snažil jsem se především koncentrovat na to, jak se cítím a cítil jsem dobře," pochvaloval si po čtvrtfinále.

V souboji o finále vyzve domácího Hisajošiho Harasawu, kterého porazil předloni ve finále mistrovství světa právě v japonské metropoli v prodloužení. "Japonci jsou hodně dobře připravení a je vidět, že příprava u nich byla stoprocentní, směřovaná přímo na tenhle turnaj. Já udělám všechno pro to, abych to Harasawovi překazil, aby vyšlo finále," uvedl Krpálek.

S Harasawou se od zmíněného finále na světovém šampionátu nepral. Při čekání na své čtvrtfinále mohl sledovat výhru japonského judisty v prodloužení. "Šel těžký zápas. Ukrajinec měl na to ho porazit. Bohužel mu to nevyšlo. Doufám, že se to povede mně," řekl Krpálek.

Předloni byla proslulá hala plná fanoušků. Tentokrát kvůli covidovým omezením jsou hledišti jen novináři a členové realizačních týmů. "Pro mě vždycky hrálo roli, když diváci v hale byli. To jsem měl vždy rád. Tenhle start je zvláštní, že tady nejsou a nastupuju před prázdnou halou. Je to jiný, ale pořád je to olympiáda a musíme udělat maximum, abych odjížděl s úspěchem," řekl.

Pauzu před finálovým blokem využije k odpočinku, načerpání sil. "Musím něco udělat s rukama, protože ty mi absolutně odešly. Je dostatek času se dát do kupy," uvedl Krpálek. S trenérem Petrem Lacinou na videu rozeberou vzájemný duel s Harasawou z MS. "Zkusíme zvolit maximálně dobrou taktiku, aby se ho povedlo porazit i nyní. Kdyby to vyšlo, tak by to bylo krásný."

Před sebou má dva zápasy. V případě výhry boj o zlato, porážka by znamenala duel o bronz. A v něm by ho nejspíše vyzval favorizovaný Francouz Teddy Riner. "Čekají mě dva extrémně těžké zápasy. Já se budu snažit maximálně zkoncentrovat," prohlásil Krpálek.