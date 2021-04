Pro Krejčího mladšího ze Sparty sezona kvůli zranění asi skončila

Praha - Fotbalista Sparty Ladislav Krejčí mladší utrpěl zlomeninu zánártní kůstky a nezahraje si pravděpodobně do konce sezony. Pražský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

Krejčí, který dnes slaví 22. narozeniny, se léčí konzervativně a nebude muset na operaci. "Jedná se o důsledek zápasového střetu s protihráčem. Krejčí je v domácím léčení, nohu má zafixovanou a využívá berle, aby poraněnou nohu nezatěžoval," uvedla Sparta na webu.

Defenzivní záložník nebo stoper patří mezi největší současné opory letenského týmu. V aktuálním ročníku za Spartu odehrál 28 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 11 gólů a dvě asistence. Na začátku dubna v utkání s Teplicemi přispěl premiérovým ligovým hattrickem k drtivému vítězství 7:2.

Odchovanec Zbrojovky Brno před březnovou úvodní fázi mistrovství Evropy do 21 let, kde patřil k nejlepším českým reprezentantům, prodloužil se Spartou smlouvu do roku 2025. Na Letné působí Krejčí od léta 2019.