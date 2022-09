Pro královnu Alžbětu II. truchlily za deště v Londýně tisíce lidí

Londýn - I přes typicky anglické nevlídné počasí ve čtvrtek dlouho do noci před Buckinghamským palácem v Londýně truchlily pro královnu Alžbětu II. tisíce lidí. S postupující nocí dav prořídl, přibývala ale záplava květin a množství svíček, napsal list The Guardian. Déšť a lidé choulící se pod deštníky podle britských televizních stanic dokreslili tíživou atmosféru po úmrtí 96leté panovnice, která vládla 70 let.

První příznivci královny, které zemřela ve čtvrtek odpoledne, se před Buckinghamským palácem shromáždili už po prvních zprávách o jejím zhoršeném zdravotním stavu. Po večerním oznámení úmrtí se pak u královského sídla sešel velký dav a mnozí lidé přicházeli i po půlnoci.

Rozloučit se s Alžbětou II. přišli lidé všech věkových kategorií i z nejrůznějších zemí, uvedla stanice Sky News. Zasmušilé ticho dav občas přerušil zpěvem hymny Bože ochraňuj královnu.

Někteří ze shromážděných přinesli květiny, které položili před brány paláce, jiní se pod deštníky v barvách Británie podělili o přípitek. Truchlící na nedaleký mohutný pomník královny Viktorie vyvěsili velkou britskou vlajku.

Žena, která se Sky News představila jako Sarah, k Buckinghamskému paláci zamířila hned po své dvanáctihodinové pracovní směně, aby na místě položila květiny. "Je to naše královna a je jediná, kterou jsem kdy znala," vysvětlila Sarah.

Další z přítomných, Linda, naskočila na vlak z jihoanglického Brightonu do Londýna ve chvíli, kdy uslyšela zprávy o královnině úmrtí. "Cítila jsem, že je mojí povinností tu být. Byla to úžasná žena - inspirativní," řekla o zesnulé panovnici.