Brusel - Pro Věru Jourovou bylo překvapením, když se v září 2014 dozvěděla, jaké oblasti bude mít na starosti jako nová evropská komisařka. Nyní je ale ráda, že v týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá právě za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda.

Někdejší ministryně pro místní rozvoj očekávala, že v komisi dostane na starosti oblast regionální politiky. Z Česka pak zaznívala kritika, že její portfolio je slabé. "Není to pravda, je to zásadní téma. Ale také dost záleželo na tom, co jsem si v jeho rámci dokázala 'vyboxovat', například digitální agendu, ochranu svobodných voleb nebo etický a právní rozměr v debatách o umělé inteligenci," připomněla komisařka v rozhovoru se zpravodajem ČTK.

Význam její agendy prý podtrhly skandály, jako bylo zneužívání osobních dat společnostní Cambridge Analytika, podvody s měřením emisí označované jako Dieselgate či některé další aféry.

Když má zmínit, co se jí povedlo, připomene Jourová boj s praním špinavých peněz a financování terorismu i podporu práv spotřebitelů, včetně vůbec první právní úpravy popisující takzvanou dvojí kvalitu potravin jako nekalou obchodní praktiku. Třetí oblastí je podle ní ochrana soukromí občanů a také jejich osobních údajů, především na internetu.

Jourovou naopak mrzí, že se "příliš nehýbe rozdíl v odměňování mezi muži a ženami, ač jsme dělali, co jsme mohli". Muži za stejnou práci v EU stále dostávají o 16 procent více peněz než ženy, a rozdíl v ČR je dokonce skoro 22 procent.

Přestože je Jourová komisařkou pro spravedlnost, řeší klíčové téma kvality právního státu v Polsku a Maďarsku nikoliv ona, ale první místopředseda komise Frans Timmermans. Podle Jourové to ale není chyba. "Od počátku byl požadavek europarlamentu mít komisaře nebo místopředsedu zodpovědného výhradně za základní lidská práva a právní stát. Všechny záležitosti spolu průběžně konzultujeme a spolupracujeme na tom," upozornila Jourová.

"Ráda žertem říkám, že po takto širokém portfoliu už mohu dělat cokoliv," poznamenává komisařka. O tom, že by ráda pokračovala i v nové komisi, která se začne formovat letos v létě, už se prý Jourová bavila také s premiérem Andrejem Babišem.

Odtržená od české reality si prý v "bruselské bublině" nepřipadá. "Diskutuji o věcech, o nichž v Bruselu rozhodujeme, s lidmi v Česku v běžných situacích," připomněla s tím, že naprostá většina evropských právních předpisů má pro ČR pozitivní dopad, unie podle ní i Česko "táhne nahoru". "Je trochu oříšek ty věci vysvětlit. A pak také to, že platnost a dopad lidé pocítí až s odstupem, třeba i pěti let," řekla Jourová. V EU se ale podle ní Česko spoluúčastní a také nese svůj díl odpovědnosti za věci, které české hranice přesahují.

Slovenský místopředseda komise Maroš Šefčovič Jourovou a její práci chválí. "Podařilo se jí - osobní pracovitostí a neformálním šarmem - z její oblasti udělat něco mimořádně důležitého," myslí si a připomíná, že americký časopis Time českou komisařku v polovině měsíce zařadil mezi letošní stovku nejvlivnějších osobností světa. "Získala velký respekt nejen u nás v komisi, ale také ve Spojených státech, v Japonsku a myslím si, že za své funkční období mimořádně vyrostla," dodal Šefčovič, který už také pracoval v týmu předcházejícího šéfa komise Josého Barrosa. O tom, jaké portfolio by česká komisařka v případě svého pokračování ve funkci získala, rozhodne až nový šéf budoucí komise. Obvykle ale komisař stejné portfolio v případném dalším funkčním období nedostává.