Pro hotely a restaurace by měl vzniknout podle expertů program COVID

Praha - Pro hotely a gastronomická zařízení by měl vzniknout speciální program COVID. Na restaurace, které prodávají přes okénko, by se měl vztahovat kurzarbeit. Pomohla by také úleva na nájmech, na které by se stát podílel z 50 procent. Na dnešní videokonferenci to uvedl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Jonák.

Krátkodobým opatřením by podle něj mohlo být krytí nákladů za zkažené zboží nebo za zvýšená hygienická opatření. Zásadní je, aby vláda co nejdříve zveřejnila podmínky, za kterých bude možné zahrádky a následně i vnitřní prostory restaurací otevřít, dodal.

Expertní analýzy podle Jonáka ukazují, že v segmentu hotelů a restaurací se odhaduje propad o více než polovinu, přičemž zaměstnáno zde je zhruba 200.000 lidí a počítalo se s tržbami 200 miliard korun. Podpora státu je přitom podle něj pro firmy z tohoto odvětví využitelná jen omezeně.

Pro podnikatele v tomto segmentu i v cestovním ruchu by měly vzniknout speciální úvěrové programy COVID. Důležité je také krytí nájmů. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy by byl ideální model, kdy by pronajímatel o 30 procent nájem snížil, 20 procent by zaplatil nájemce a zbytek by pokryl stát. Podle Prouzy by bylo také dobré podnikatelům odpustit odvody na sociálním pojištění. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí uvedla, že by firmy mohly mít nárok na jejich odložení od května do července. Uhradit by je musely do 20. září se sníženým penále.

Program Antivirus na podporu zaměstnanosti podle Prouzy dával smysl v březnu, nyní by se měl proměnit na zálohový program, protože firmy již nemají mzdy z čeho vyplácet. Prouza ocenil, že některá města a obce poskytla restauratérům zdarma zábory na předzahrádky. Chybí však vládní podmínky na jejich provoz.

Pro gastronomická a ubytovací zařízení i cestovní ruch je podle Prouzy třeba, aby lidé věřili v budoucnost, jen za této podmínky budou utrácet. Nyní se ukazuje, že jistotu nemají. Nákupy v nepotravinových obchodech, které v pondělí otevřely, jsou omezené, stejně jako počet zákazníků. Klesá i frekvence nákupů v potravinách, řekl.

Současný vládní harmonogram počítá s otevřením zahrádek restaurací od 11. května. V původním plánu byl termín o dva týdny později. Vnitřní prostory restaurací by mohly znovu začít fungovat od 25. května. Restaurace jsou zavřené od 14. března, povolen mají prodej jen tzv. přes ulici nebo prostřednictvím rozvážky domů.

Videokonference byla první ze seriálu Svazu průmyslu a dopravy s názvem TERČ - Totální ekonomický restart Česka. Postupně se bude věnovat v diskusi s odborníky a podnikateli problémům různých ekonomických odvětví.