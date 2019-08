Pro Evu Herzigovou je Greta Thunbergová supermodelkou

Berlín - Podle české topmodelky Evy Herzigové v současnosti nejsou ve světě módy supermodelky, jak tomu bylo v 90. letech, ale lidé s názorem. Za příklad takové osobnosti považuje švédskou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou. Herzigová to řekla německé redakční skupině Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Modelkám se dnes dostává více respektu za to, kým jsou - a co říkají," uvedla Herzigová, jejíž kariéra dosáhla vrcholu právě v 90. letech. "Greta Thunbergová je supermodelka, byla na titulní stránce (časopisu) Vogue," řekla 46letá rodačka z Litvínova o mladé bojovnici proti změnám klimatu. "Je skvělé, čeho už ve svém věku dosáhla. Zná ji každý politik, mění svět. Ztělesňuje to, co dnes musí mít supermodelka. Souvisí to právě nejen s estetikou," vysvětlila.

Šestnáctiletá Thunbergová bude jednou z tváří zářijového vydání britské mutace módního časopisu Vogue. Toto vydání bude věnované 15 ženám, které ve svých oblastech odvádějí vynikající práci. Hostující šéfredaktorkou tohoto čísla je Meghan, vévodkyně ze Sussexu.