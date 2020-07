Pro duely v Karviné a Opavě je maximum 500 lidí

Ostrava - Kvůli dnešnímu zpřísnění opatření proti šíření nového koronaviru v Moravskoslezském kraji se bude moci dvou z šesti zbylých zápasů nadstavbové skupiny o záchranu v první fotbalové lize zúčastnit maximálně 500 osob. Týká se to utkání v Opavě a v Karviné. Zrušeny musely být víkendové závody v dálkovém plavání v Opavě a Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice v Novém Jičíně.

Do dnešního dne mohlo být v Česku na venkovních sportovních zápasech maximálně pět tisíc osob včetně všech aktérů utkání, zároveň ale směla být zaplněna jen čtvrtina kapacity stadionu. Po zpřísnění podmínek v Moravskoslezském kraji kvůli zhoršení epidemiologické situace smí v regionu na stadiony jen 500 osob, rozprostřených maximálně do pěti stavebně oddělených sektorů po 100 lidech. Vyplývá to z vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

Omezení se týká čtvrtečního utkání předposledního kola skupiny o záchranu mezi Opavou a Olomoucí a zápasu posledního kola Karviná - Příbram. Pořádání zápasů dnešní omezení nijak neohrožuje, na začátku restartované sezony v květnu bylo v Teplicích na duelu s Libercem jen 150 lidí.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda nepovažuje konání zápasu v postiženém regionu za riskantní. "Pokud se budou dodržovat všechna opatření, tak jak mají, nespatřuji v tom žádné mimořádné riziko. Hráči by měli být v nějakém režimu, měli by se nějak chovat. Měli by být nějak ubytováni, nějak se na zápas dopravit," řekl novinářům Svoboda.

"Je třeba si uvědomit, že dnes je situace nějaká na Karvinsku, kde se to za chvíli přežene. Za chvíli bude nějaká někde jinde. Je třeba se s tím naučit fungovat. Pokud všichni k tomu přistoupí maximálně zodpovědně, dají se ta rizika významně minimalizovat," dodal Svoboda.

Zatímco fotbalová utkání v Moravskoslezském kraji uspořádat půjde, některé sportovní akce musely být narychlo zrušeny. Týká se to například závodů v dálkovém plavání, které se měly o víkendu uskutečnit v Opavě. Někteří účastníci mistrovství republiky žáků a Slezského poháru pro různé věkové kategorie včetně dospělých už přitom byli na cestě do dějiště závodu, jak si posteskli na facebookovém profilu plaveckého svazu.

V sobotu se nepojede ani pátý díl cyklistického poháru mládeže a žen v Novém Jičíně. "Celá situace je velmi nepříjemná jak z pohledu závodníků a týmů, tak z pohledu pořadatele. Vyhlášená opatření vešla v platnost v podstatě z minuty na minutu a pořadatel závodu v takovém případě není schopen do zítřka plnohodnotně zareagovat a zajistit vše potřebné, aby nedošlo k jakémukoliv riziku ohrožení zdraví závodníků," uvedla na webu cyklistického svazu generální sekretářka Jaroslava Krakovičová.