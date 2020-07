Pro dovolenou ve Slovinsku budou Češi potřebovat negativní test

Praha/Lublaň - Češi se od půlnoci z dneška na sobotu budou muset při cestě do Slovinska prokazovat potvrzením o zaplaceném ubytování a také negativním testem na covid-19, který bude starý nanejvýš 36 hodin. Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude nadále možný bez omezení, řekl dnes novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Slovinsko dnes vyřadilo Česko, Chorvatsko a Francii ze zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem. Petříček má ale od slovinské strany příslib, že až počet nově nakažených v Česku klesne pod deset na 100.000 obyvatel, vrátí se ČR na seznam bezpečných zemí.

"Pro naše občany, kteří se nachází již na území Slovinska, se nic nemění. Mohou dovolenou bez komplikací dokončit a vrátit se bez komplikací do České republiky," řekl Petříček. Češi, kteří do Slovinska dorazí po půlnoci z dneška na sobotu, se ale budou muset prokazovat negativním testem na koronavirus, bez něj jim bude nařízena 14denní karanténa. Česká diplomacie to vnímá jako zásadní komplikaci a chce se slovinskou stranou řešit, zda by pro Čechy bylo možné absolvovat test až na slovinském území.

Ministerstvu zahraničí se podařilo se Slovinskem vyjednat, že při průjezdu Slovinskem na dovolenou v Chorvatsku nebudou muset Češi negativní test na koronavirus předkládat. Petříček ale upozornil, že cestu mohou zkomplikovat policejní kontroly, dopravní komplikace mohou vzniknout i na slovinsko-chorvatské hranici. Českým turistům doporučil, aby v případě cesty přes Slovinsko uskutečnili přejezd co nejrychleji.

Petříček také zdůraznil, že česká epidemiologická opatření vůči Slovinsku se nemění. Češi se tak nadále budou moct ze země vracet bez omezení, stejně jako Slovinci budou moct bez omezení cestovat do ČR.

O epidemiologické situaci v Česku bude se slovinskou stranou nadále komunikovat velvyslanectví v Lublani, ministerstvo zahraničí i premiér Andrej Babiš (ANO). "Věříme, že situace je dočasná. Máme příslib, že když se čísla nově nakažených v České republice dostanou pod deset na sto tisíc obyvatel, měli bychom být opět zařazeni mezi bezpečné země," řekl Petříček.

Ministr zahraničí také uvedl, že nemá žádné signály o tom, že by se další evropské státy chystaly vyřadit Česko ze seznamu bezpečných zemí. Podotkl ale, že před dnešním rozhodnutím slovinské vlády podobné signály nebyly ani z Lublaně.

Asociace: Situace se Slovinskem se může opakovat i u dalších zemí

Situace se Slovinskem se může opakovat také u dalších států. Je proto třeba změnit komunikaci z české strany a zdůraznit, že situace z hlediska šíření koronaviru se nezhoršuje a že existují pouze lokální ohniska nákazy. Češi mířící do Chorvatska mohou přes Slovinsko projet, potřebují mít ale potvrzení o ubytování a plán cesty. Na dotaz ČTK to dnes uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Slovinská agentura STA informovala, že Česká republika, Chorvatsko a Francie budou od sobotní půlnoci ve Slovinsku mezi zeměmi, jejichž občané budou muset do 14denní karantény, pokud se neprokážou doklady o pobytu. Slovinsko zmíněné země zařadilo na takzvaný žlutý seznam.

Rozhodnutí Slovinska je podle Papeže výsledkem špatné komunikace epidemiologické situace v tuzemsku směrem k dalším státům. "Je třeba zdůraznit, že Karvinsko je pouze jedna lokalita, kde se situace zhoršila, netýká se to plošně celé země," uvedl. Například Polsko podle něj jasně ve své komunikaci oddělovalo stav ve Slezském vojvodství od zbytku země. Takový postup je podle Papeže správný a Česká republika by si z něho měla vzít příklad.

Průjezd do Chorvatska přes Slovinsko je podle Papeže pro Čechy nadále možný. "Mohou zastavit na benzínce, dojít si na toaletu. Velmi důležité ale je, aby s sebou měli potvrzení o ubytování v Chorvatsku a plán cesty. Bez toho by mohli mít se Slovinci problémy," řekl. Slovinsko ale i nyní uplatňovalo kvůli koronaviru omezení cestování, vyžadovalo například povinné rozestupy mezi cestujícími v autobusech. Cestovní kanceláře tak raději do Chorvatska volí trasu přes Maďarsko.

Cestovní kanceláře podle informací ČTK se začátkem prázdniny evidují zvýšený zájem o Chorvatsko. CK Travel Family, která je největším tuzemským prodejcem pobytů u Jadranu, tam od poloviny června vypravila přes tisíc klientů. Nejvíc jich podle jednatele CK Ivana Lackoviče míří na Makarskou riviéru. Cestovní agentura Invia za červen prodala zájezdy do Chorvatska pro zhruba 2500 klientů. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové je největší zájem o Dalmacii, Poreč a Istrii. Přes CK Nev-Dama podle mluvčího Jana Bezděka zamířily k Jadranu stovky klientů, patří tak k nejvyhledávanějším destinacím, pokud se jedná o dovolenou vlastní dopravou. Také podle něj lidé nejčastěji volí Istrii a Dalmácii. Travel Family podle Lackoviče chce usnadnit cestování do Chorvatska klientům z Moravy a připravuje pro ně lety z Katovic ve spolupráci s polskou leteckou společností LOT.