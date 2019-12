Pro dopravu je v investičním plánu vlády určeno 77 % investic

Praha - Z celkových investic za osm bilionů korun v Národním investičním plánu je určeno zhruba 6,2 bilionu, tedy 77,4 procenta, na investiční akce v dopravě. Druhý největší objem investic, 423,5 miliardy, je u ministerstva průmyslu a obchodu. Jde tak o zhruba pět procent z celkového objemu. Vyplývá to ze zhruba 260stránkového dokumentu se seznamem investic, který dnes vláda zveřejnila.

Vládní plán řadí dopravu i průmysl mezi investiční strategické oblasti. Mezi další patří energetika, vzdělávání, podnikání a obchod, výzkum a vývoj, investice do regionů, zdraví, kultura nebo bezpečnost.

"Zmapování jednoznačně ukázalo, že potřeba veřejných investic významně převyšuje jak finanční možnosti, tak absorpční kapacitu ČR," uvádí dokument. Podle materiálu tak bude nezbytné projekty uvedené v plánu ještě vytypovat a vytvořit metodiku takového výběru.

Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů. Babiš o něm poprvé mluvil loni, tehdy uvedl, že plán zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na roky 2019 až 2030. Letos v listopadu řekl, že plán obsahuje 20.000 projektů do roku 2050 za pět bilionů korun.

Investiční akce ministerstev jsou v investičním plánu vyčísleny na 3,98 bilionu korun a akce hrazené z dotací na 4,02 bilionu korun. Objem peněz je přitom podle dokumentu součet investičních výdajů, které by dané ministerstvo chtělo proinvestovat samo nebo přes podřízené organizace.

Dokument dále upozorňuje na to, že ze shromážděných investic budou v budoucnu vybrány projekty, které budou označeny za strategické. Nutnou podmínkou pro takové označení bude velikost projektu, a to minimálně 50 milionů korun a u dopravních staveb 300 milionů korun. Další podmínkou bude minimálně pětiletý dopad takového projektu. Investice by také měla podporovat základní funkce státu.

"Projekty splňující charakteristiky strategických investic budou následně konfrontovány s prioritami ČR, neboli budou vybírány takové, jež zapadají do strategických oblastí určených v návaznosti na Teze Hospodářské strategie ČR," uvádí dokument. Národní hospodářskou strategii v současnosti zpracovává MPO a měla by obsahovat vedle Národního investičního plánu i Národní inovační strategii, strategii pro Digitální Česko a další.

Materiál upozorňuje na to, že seznam investic se bude postupně upravovat a zpřesňovat.

Národní plán počítá se 2 novými jadernými bloky za 300 miliard Kč

Národní investiční plán počítá se dvěma novými jadernými bloky v Česku dohromady za 300 miliard korun. Jeden se má začít stavět v roce 2029 v Dukovanech, druhý zatím bez určení data zahájení stavby v Temelíně. Nositelem projektů bude ČEZ, vlastněný ze 70 procent státem, vyplývá to ze zveřejněného materiálu. Výdaje na nové bloky tvoří převážnou většinu z plánovaných investičních akcí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za 423,5 miliardy korun.

"Aby bylo možné nadále zajistit dostatečnou produkci energie pro soběstačnost země v plné míře i v budoucnu, bude nutné vystavět nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany, respektive Temelín, a zároveň výrazně navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se bude česká energetika postupně odklánět od využívání uhlí," píše se v dokumentu.

Mezi další investice s garantem MPO má patřit úprava krajiny a způsobu výroby elektřiny v Ústeckém kraji po ukončení těžby hnědého uhlí za 32,7 miliardy korun. Od roku 2022 ji provede státní podnik Palivový kombinát Ústí. Následují investiční akce, které budou realizovány prostřednictvím provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS.

Hamáček: Nestačí jen seznam investic, bude je třeba zaplatit

Koaliční sociální demokraté vítají vznik Národního investičního plánu, který dnes prezentoval premiér Babiš. Podíleli se na jeho přípravě. Trvají ale na tom, aby v zemi zůstávalo víc ze zisku velkých zahraničních firem, například formou digitální nebo bankovní daně. K rozvoji ČR nestačí jen prezentace seznamu zamýšlených investic, bude to něco stát, sdělil ČTK předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zdůraznil, že jde o seznam investic, kde není jasné, jak se budou financovat. Po jednání kabinetu doplnil, že bankovní daň bude součástí předvolebního programu sociální demokracie.

"Dobrovolný investiční fond, jak navrhuje pan premiér, přinese maximálně pár jednotek miliard, my se ale musíme bavit o bilionech korun," uvedl Hamáček.

Vláda musí podle něho začít vést diskusi o tom, kde na investice najde peníze. "A proto je podle sociální demokracie potřeba, aby velké zahraniční firmy, které v ČR vytvářejí velké zisky a odvádějí je do zahraničí, část zisku ponechaly v ČR, a mohlo tak být investováno do českých občanů," uvedl. První vlaštovkou je podle Hamáčka digitální daň, kterou Česko zavádí, další může být bankovní daň, kterou navrhuje ČSSD. S tou ale Babiš nesouhlasí.

Také podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde spíše o seznam než plán. "Protože plán znamená, že jsou tam nějaké priority, harmonogram a také výčet toho, kde se na to vezme," řekla novinářům před dnešním zasedáním vlády.

Za své ministerstvo považuje za důležité dva návrhy související se stárnutím populace a s demografickým vývojem. Maláčová požaduje, aby se stát zavázal, že bude každý rok investovat do desítek tisíc startovacích bytů. Zároveň podle ní bude důležité zhruba do roku 2030 postavit domovy pro seniory s přibližně 12.000 až 15.000 dodatečnými místy.

Národní investiční plán pro příštích 30 let obsahuje více než 20.000 investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun. Sociálnědemokratičtí ministři byli podle Hamáčka odpovědní za přípravu přehledu možných investic jimi spravovaných ministerstev. Největšími prioritami plánu jsou doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny investičního plánu, dále zdravotnictví, energetika, klima a kyberbezpečnost. Premiér mluví o databázi investic, které budou zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech. "Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027. A bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond," řekl premiér v rozhovoru pro Lidové noviny.

Národní rozvojový fond je společný projekt státu a čtyř největších komerčních bank. Má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Zřízení fondu navrhl premiér místo sektorového zdanění bank, který prosazovala ČSSD. "Příští týden se bude žádat o licenci," řekl Babiš deníku. Předpokládá, že banky budou mít zájem o velké investice.

Podle opozice není Národní investiční plán realistický

Národní investiční plán není realistický, chybí v něm plán financování nebo harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. V reakci na vyjádření Babiše o obsahu plánu v dnešních Lidových novinách to uvádějí představitelé pravicové opozice. Kritizují také další změnu objemu investic, Babiš nyní mluvil o osmi bilionech korun, na konci listopadu uváděl pět bilionů. Babiš plánuje představit plán veřejnosti po dnešním jednání vlády.

"Předseda vlády hází různými čísly. Připadá mi, že je tipuje náhodně, jako ve Sportce. Všichni si přeci pamatují, když se mluvilo o investičním plánu za 3,5 bilionu, za pět bilionů, teď už jsme na osmi bilionech. S realitou to už vůbec nemá nic společného," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Babiš loni uváděl, že plán obsahuje 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun do roku 2030, v listopadu mluvil o 20.000 projektech za pět bilionů do roku 2050.

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) nelze mluvit o investičním plánu, který by Česko někam posunul. "Skutečný plán by musel obsahovat, harmonogram realizace, zdroj financování, prioritizaci, zodpovědnou instituci..." napsala na twitteru.

Chybějící plán financování projektů kritizoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "'Národní investiční plán', který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Opravdu má vláda právo se domnívat, že většina lidí nepřemýšlí?" uvedl na sociální síti.

Europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák (STAN) nemá velká očekávání ohledně uskutečnění investic v plánu a celý návrh komentoval ironicky. "Andrej Babiš na poslední chvíli píše Ježíškovi. Aspoň takhle na mě souhrn přání známých jako 'Národní investiční plán' působí. V posledních letech ale dost zlobil, takže bych si od toho moc nesliboval," napsal na twitteru.