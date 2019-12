Pro dopravu je v investičním plánu vlády určeno 77 % investic

Praha - Z celkových investic za osm bilionů korun v Národním investičním plánu je určeno zhruba 6,2 bilionu, tedy 77,4 procenta, na investiční akce v dopravě. Druhý největší objem investic, 423,5 miliardy, je u ministerstva průmyslu a obchodu. Jde tak o zhruba pět procent z celkového objemu. Vyplývá to ze zhruba 260stránkového dokumentu se seznamem investic, který dnes vláda zveřejnila.

Vládní plán řadí dopravu i průmysl mezi investiční strategické oblasti. Mezi další patří energetika, vzdělávání, podnikání a obchod, výzkum a vývoj, investice do regionů, zdraví, kultura nebo bezpečnost.

"Zmapování jednoznačně ukázalo, že potřeba veřejných investic významně převyšuje jak finanční možnosti, tak absorpční kapacitu ČR," uvádí dokument. Podle materiálu tak bude nezbytné projekty uvedené v plánu ještě vytypovat a vytvořit metodiku takového výběru.

Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů. Babiš o něm poprvé mluvil loni, tehdy uvedl, že plán zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na roky 2019 až 2030. Letos v listopadu řekl, že plán obsahuje 20.000 projektů do roku 2050 za pět bilionů korun.

Investiční akce ministerstev jsou v investičním plánu vyčísleny na 3,98 bilionu korun a akce hrazené z dotací na 4,02 bilionu korun. Objem peněz je přitom podle dokumentu součet investičních výdajů, které by dané ministerstvo chtělo proinvestovat samo nebo přes podřízené organizace.

Dokument dále upozorňuje na to, že ze shromážděných investic budou v budoucnu vybrány projekty, které budou označeny za strategické. Nutnou podmínkou pro takové označení bude velikost projektu, a to minimálně 50 milionů korun a u dopravních staveb 300 milionů korun. Další podmínkou bude minimálně pětiletý dopad takového projektu. Investice by také měla podporovat základní funkce státu.

"Projekty splňující charakteristiky strategických investic budou následně konfrontovány s prioritami ČR, neboli budou vybírány takové, jež zapadají do strategických oblastí určených v návaznosti na Teze Hospodářské strategie ČR," uvádí dokument. Národní hospodářskou strategii v současnosti zpracovává MPO a měla by obsahovat vedle Národního investičního plánu i Národní inovační strategii, strategii pro Digitální Česko a další.

Materiál upozorňuje na to, že seznam investic se bude postupně upravovat a zpřesňovat.

Národní plán počítá se 2 novými jadernými bloky za 300 miliard Kč

Národní investiční plán počítá se dvěma novými jadernými bloky v Česku dohromady za 300 miliard korun. Jeden se má začít stavět v roce 2029 v Dukovanech, druhý zatím bez určení zahájení stavby v Temelíně. Výdaje na nové bloky tvoří převážnou většinu z plánovaných investičních akcí ministerstva průmyslu a obchodu za 423,5 miliardy korun.

Z celkových investic za osm bilionů korun v Národním investičním plánu je určeno zhruba 6,2 bilionu korun na investiční akce v dopravě. Druhý největší objem investic je právě u ministerstva průmyslu a obchodu. Vládní plán řadí dopravu i průmysl mezi investiční strategické oblasti. Mezi další patří energetika, vzdělávání, podnikání a obchod, výzkum a vývoj, investice do regionů, zdraví, kultura nebo bezpečnost.

Investiční plán počítá pro českou diplomacii se 4,1 miliardy Kč

Národní investiční plán, který dnes představila vláda, počítá pro českou diplomacii se 4,1 miliardy korun. Pět šestin nákladů je určeno na rekonstrukce a stavby zastupitelských úřadů ve světě. Všechny plánované investice spadající pod ministerstvo zahraničí by se měly začít realizovat do šesti let a plán nepočítá s tím, že by na ně bylo možné využít peníze z evropských dotací. Celkově Národní investiční plán počítá s investicemi za osm bilionů korun do roku 2050.

Největší částka určená pro ministerstvo zahraničí připadá na rekonstrukci velvyslanectví v Berlíně. Na ni by mělo jít 727 milionů korun, začít má v příštím roce. O rekonstrukci ambasády se mluví už řadu let, budova je ve špatném stavu a pro nynější potřeby diplomacie naddimenzovaná.

Dalších 723 milionů korun je určeno na nákup nové budovy pro stálé zastoupení Česka v Bruselu. Podle plánu by se nákup měl uskutečnit v příštím roce. Ministerstvo zahraničí hovoří o potřebě pořídit budovu v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím v Evropské unii ve druhé polovině roku 2022, kvůli němuž bude stálé zastoupení personálně posíleno, a současné prostory nebudou stačit. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na počátku prosince řekl, že bude jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o uvolnění peněz pro tento účel.

Nákupy budov, jejich stavby a rekonstrukce plánuje ministerstvo také v Kyjevě, ve Varšavě, v Moskvě, ve Washingtonu, v Canbeře, v Soulu a v Addis Abebě. Už nyní česká diplomacie rekonstruuje stálou misi při OSN v New Yorku, náklady na tuto investici 540 milionů korun jsou v plánu také zahrnuty. Petříček minulý týden v rozhovoru s ČTK řekl, že by se při rekonstrukcích ambasád mělo zohledňovat i snížení jejich energetické náročnosti.

Investiční plán předpokládá také s rekonstrukcí hotelových pokojů v Českém domě v Moskvě. Investice by měly jít i do informačních systémů ministerstva a 160 milionů korun je určeno na projekty na posílení bezpečnosti informačních technologií české diplomacie. Ministerstvo zahraničí čelilo v uplynulých letech opakovaným kybernetickým útokům.

Hamáček: Nestačí jen seznam investic, bude je třeba zaplatit

Koaliční sociální demokraté vítají vznik Národního investičního plánu. Podíleli se na jeho přípravě. Trvají ale na tom, aby v zemi zůstávalo víc ze zisku velkých zahraničních firem, například formou digitální nebo bankovní daně. K rozvoji ČR nestačí jen prezentace seznamu zamýšlených investic, bude to něco stát, sdělil ČTK předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zdůraznil, že jde o seznam investic, kde není jasné, jak se budou financovat.

"Dobrovolný investiční fond, jak navrhuje pan premiér, přinese maximálně pár jednotek miliard, my se ale musíme bavit o bilionech korun," uvedl Hamáček.

Vláda musí podle něho začít vést diskusi o tom, kde na investice najde peníze. "A proto je podle sociální demokracie potřeba, aby velké zahraniční firmy, které v ČR vytvářejí velké zisky a odvádějí je do zahraničí, část zisku ponechaly v ČR, a mohlo tak být investováno do českých občanů," uvedl. První vlaštovkou je podle Hamáčka digitální daň, kterou Česko zavádí, další může být bankovní daň, kterou navrhuje ČSSD. S tou ale Babiš nesouhlasí.

Také podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde spíše o seznam než plán. "Protože plán znamená, že jsou tam nějaké priority, harmonogram a také výčet toho, kde se na to vezme," řekla novinářům před dnešním zasedáním vlády.

Za své ministerstvo považuje za důležité dva návrhy související se stárnutím populace a s demografickým vývojem. Maláčová požaduje, aby se stát zavázal, že bude každý rok investovat do desítek tisíc startovacích bytů. Zároveň podle ní bude důležité zhruba do roku 2030 postavit domovy pro seniory s přibližně 12.000 až 15.000 dodatečnými místy.

Také podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde spíše o seznam než plán. "Protože plán znamená, že jsou tam nějaké priority, harmonogram a také výčet toho, kde se na to vezme," řekla novinářům před dnešním zasedáním vlády.

Za své ministerstvo považuje za důležité dva návrhy související se stárnutím populace a s demografickým vývojem. Maláčová požaduje, aby se stát zavázal, že bude každý rok investovat do desítek tisíc startovacích bytů. Zároveň podle ní bude důležité zhruba do roku 2030 postavit domovy pro seniory s přibližně 12.000 až 15.000 dodatečnými místy.

Podle opozice není Národní investiční plán realistický

Národní investiční plán není realistický, chybí v něm plán financování nebo harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. V reakci na vyjádření Babiše o obsahu plánu v dnešních Lidových novinách to uvádějí představitelé pravicové opozice. Kritizují také další změnu objemu investic, Babiš nyní mluvil o osmi bilionech korun, na konci listopadu uváděl pět bilionů. Babiš plánuje představit plán veřejnosti po dnešním jednání vlády.

"Předseda vlády hází různými čísly. Připadá mi, že je tipuje náhodně, jako ve Sportce. Všichni si přeci pamatují, když se mluvilo o investičním plánu za 3,5 bilionu, za pět bilionů, teď už jsme na osmi bilionech. S realitou to už vůbec nemá nic společného," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Babiš loni uváděl, že plán obsahuje 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun do roku 2030, v listopadu mluvil o 20.000 projektech za pět bilionů do roku 2050.

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) nelze mluvit o investičním plánu, který by Česko někam posunul. "Skutečný plán by musel obsahovat, harmonogram realizace, zdroj financování, prioritizaci, zodpovědnou instituci..." napsala na twitteru.

Chybějící plán financování projektů kritizoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "'Národní investiční plán', který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Opravdu má vláda právo se domnívat, že většina lidí nepřemýšlí?" uvedl na sociální síti.

Europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák (STAN) nemá velká očekávání ohledně uskutečnění investic v plánu a celý návrh komentoval ironicky. "Andrej Babiš na poslední chvíli píše Ježíškovi. Aspoň takhle na mě souhrn přání známých jako 'Národní investiční plán' působí. V posledních letech ale dost zlobil, takže bych si od toho moc nesliboval," napsal na twitteru.