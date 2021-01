Pro dětské oblečení vyrazili v Praze i prarodiče, fronty nebyly

Praha - Pro dětské oblečení dnes v Praze do znovuotevřených obchodů vyrazili rodiče i prarodiče. Nakupovali raději více zboží pro případ, že by vláda prodej tohoto sortimentu opětovně zakázala. Fungovat ode dneška mohou také papírnictví, například řetězec Albert sleduje vyšší zájem o kancelářské potřeby. V hypermarketech Globus je vyšší poptávka po dětském oblečení, botách a papírenském zboží. Před prodejnami ve vybraných pražských obchodních centrech se fronty netvořily.

Obchody mohou ode dneška znovu prodávat dětské oděvy a obuv, povolený je i prodej papírnického zboží. Výjimka z vládních opatření se netýká jen specializovaných prodejen, čehož obchodníci využili. Plochu s dalším zbožím oddělili páskou.

Oděvní řetězec C&A otevřel dětské oddělení, sdělení vylepil na výlohy svých obchodů. Do prodejny C&A v obchodním centru Galerie Harfa dnes zašla například paní Ivana, která má tříměsíční holčičku. "Neměla jsem doma tolik velikostí a malá roste opravdu rychle. Otevření obchodů pro mě byla docela spása. Nakoupila jsem raději víc velikostí, abych měla do zásoby," řekla ČTK.

Do stejné prodejny zašla také žena, která ČTK řekla, že už je babička a koupila oblečení pro vnoučata. Uzavření obchodů s dětským oblečením se podle ní zatím dalo snést, ale pokud by trvalo déle, mohl by to být problém. Chválila ceny v obchodě, které jsou podle ní zhruba poloviční. "Mají i dobrý výběr," dodala.

Dětské oblečení je k dostání také v síti Pepco. Právě na otevření tohoto řetězce koluje od rána na facebooku mnoho dotazů.

Pro nákup dětské obuvi otevřela své obchody síť Deichmann, boty pro děti rodiče nakoupí také v prodejnách Baťa. "Okamžitě po otevření prodejen jsme zaznamenali značný zájem zákazníků o obuv pro děti i teenagery. Naše prodejny jsou poměrně velké, a proto nevznikají žádné problémy s ohledem na povolené množství zákazníků v prodejně," řekla marketingová manažerka společnosti Baťa Denisa Jandová. Doplnila, že na otevření se již v pondělí dobře připravili a zajistili, že je v obchodech především speciálně vyškolený personál zaměřený na dětskou obuv. Zákazníci jsou podle Jandové dobře seznámeni s novou vládní výjimkou, nevznikají žádné komplikace, doplnila. Naopak uzavřené nadále zůstaly řetězce CCC nebo Humanic.

V pasáži Sofie v pražských Modřanech zůstal i dnes zavřený obchod s obuví a koženým zbožím, který nabízí také boty pro děti. Znovu naopak otevřela obě papírnictví na přilehlém náměstí. Prodavačka v jednom z nich při uklízení vystaveného dětského míče zpravodaji ČTK řekla, že stále trochu tápe v tom, co všechno lze po znovuotevření prodejny prodávat. "Lidé chodí, zájem bych označila jako zvýšený," uvedla.

Sortiment o další zboží podle vládního rozhodnutí rozšířily také prodejny Albert. Lidé si přicházeli zatím především pro papír do tiskáren. "V odpoledních hodinách očekáváme zvýšený zájem o školní potřeby, zejména pera, tužky a další potřeby na psaní a kreslení, až dorazí rodiče školáků po práci do prodejen na nákup. Zákazníci rádi spojí nákup potravin s dokoupením těchto doplňků, aby nemuseli chodit zvlášť do dalších prodejen a zbytečně se vystavovat riziku," uvedl mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.

Zákazníci hypermarketů Globus podle jejich mluvčí Lutfii Volfové sice uvítali možnost nakoupit dětské zboží, ale z jejich reakcí je zřejmé, že by byli vděční, kdyby se tak stalo už dříve, zejména před vydatným sněžením a mrazy v uplynulých dnech, řekla. Přes rozšíření seznamu nezbytného zboží je stále mnoho produktů zapečetěných v regálech. Lidé se podle Volfové dotazují, kdy budou moci nakoupit další výrobky.

V České republice od 27. prosince platí nejvyšší stupeň rizika protiepidemického systému PES. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkou potravin, drogerií, lékáren, optik, galanterií nebo květinářství. Tyto obchody smějí nabízet jen nezbytné zboží.