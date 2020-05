Pro cestovní ruch bude podle odborníků klíčová stimulace poptávky

Praha - Pro obnovu cestovního ruchu bude klíčová stimulace poptávky. Pomůže jí již vládou schválené snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u ubytovacích služeb z 15 na deset procent, přičemž u stravovacích služeb platí tato nižší sazba již od května. Podpořit podnikatele v cestovním ruchu by mohly také státem dotované poukazy na dovolenou v tuzemsku, které připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Proces se ale podle odborníků příliš vleče. Na online konferenci státní agentury CzechTourism to řekli prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a místopředseda Fóra cestovního ruchu Martin Plachý.

Češi se podle Prouzy začínají bát utrácet, velká část z nich neuvažuje o 14denní dovolené v tuzemsku. Stát by podle něj měl lidi podpořit, aby se nebáli někam vyrazit a peníze utráceli. Zapojit by přitom měl i podniky, kteří o to mají zájem. Dopravci jako Leo Express, RegioJet i České dráhy by podle Prouzy byli rádi nápomocní při motivaci Čechů, aby objevovali opačný kout republiky. "Mluvím s automobilkami, které říkají, že by k novému autu zákazníkům rádi dali třeba 5000 korun na benzín, aby vyjeli po Česku na dovolené," řekl.

Snížená sazba DPH by se podle něj měla vztahovat také na jídlo odnášené s sebou, protože někteří lidé se nebudou kvůli obavám z nákazy chtít vracet do restaurací na posezení.

Poptávku v cestovním ruchu prostřednictvím poukazů chce podpořit podle Plachého řada zemí v Evropě. Například Slovinsko podle něj nedávno schválilo vouchery na 200 euro pro všechny své občany. "Nechápeme, proč ty věci se tak dlouho řeší a nepošlou se do vlády. Tak ať vláda přijme politickou zodpovědnost a řekne celému národu: My vám žádné vouchery neschválíme, prostě na to nemáme, nechceme to dát," uvedl Plachý. Vadí mu, že v médiích se mluví o obsazených kapacitách v některých lokalitách, což ale není reálný obraz tuzemského cestovního ruchu.

Také podle Prouzy je klamné uvádět, že kapacity se plní a žádný problém tedy není. "I kdyby Češi tady utratili to, co jindy v zahraničí, je to jen půlka, co sem dováželi cizinci," upozornil. Vláda by proto měla představit jednotné řešení, aby jednotlivé kraje nemusely přicházet s vlastními programy. Roztříštěnost těchto projektů na domácí turisty, kteří nechtějí být pouze na jednom místě, působí spíše negativně.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) minulý týden ČTK řekla, že chce, aby vláda začátkem června státní poukazy na dovolenou projednala. Měly by podle ní poté začít platit v červenci nebo srpnu. Nyní se diskutuje, zda mají podpořit cestovní ruch plošně, nebo případně jen nejvíce zasažené lokality.