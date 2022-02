Pro české sáňkaře je úspěchem už samotná olympijská účast

Peking - Už samotná účast na olympijských hrách v Pekingu je pro čtveřici českých sáňkařů úspěchem. Jako první z nich se na trati s nezvykle dlouhými a plochými zatáčkami představí v sobotu a v neděli Michael Lejsek, v pondělí a v úterý bude následovat Anna Čežíková a ve středu Filip Vejdělek se Zdeňkem Pěkným ve dvojicích. Program zakončí čtvrteční štafetový závod.

Všichni čtyři Češi si v Pekingu odbudou premiéru pod pěti kruhy. Třiadvacetiletý Lejsek se na hry kvalifikoval, ačkoli několik závodů musel absolvovat na vypůjčených saních. O čtyři roky mladší Čežíková zase kvůli olympiádě přeskočila jednu věkovou kategorii a bude čelit o poznání těžším soupeřkám. O nejlepší výsledek by měli usilovat Vejdělek s Pěkným, kteří by rádi skončili do 15. místa.

Pokud by se jim to podařilo, atakovali by samostatné české maximum, o které se v individuálních disciplínách postarali Antonín a Lukáš Brožové, třináctí v Soči i v Pchjongčchangu. V éře Československa obsadili šesté místo Oldřiška Tylová, Dana Beldová a Jindřich Zeman s Vladimírem Reslem.

Na třetí individuální zlato budou v Číně útočit Němci Felix Loch, Natalie Geisenbergerová a dvojice Tobias Wendl, Tobias Arlt. Locha po triumfech ve Vancouveru a Soči připravila v Pchjongčchangu o vítězný hattrick až chyba v závěrečné jízdě. Olympijským šampionem se tehdy senzačně stal Rakušan David Gleirscher. Geisenbergerová i Wendl s Arltem byli před čtyřmi lety nejrychlejší podruhé za sebou.

Všechny čtyři německé legendy sáňkařského sportu budou mít zdatné konkurenty ve svých krajanech. Díky celkovému triumfu ve Světovém poháru se do role největších favoritů pasovali Johannes Ludwig, Julia Taubitzová a Toni Eggert se Saschou Beneckenem. Společně jsou žhavými kandidáty na triumf ve štafetách.