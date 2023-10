Pro Čechy v Izraeli dnes vyrazí druhý letoun, další budou následovat

Praha - Pro Čechy, kteří po teroristických útocích palestinských radikálů uvázli v Izraeli, dnes v nejbližších hodinách vyrazí do Tel Avivu druhý repatriační letoun. Na sociální síti X to potvrdil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Další lety podle něj budou následovat. Premiér Petr Fiala (ODS) na téže síti uvedl, že lety budou pokračovat do konce týdne. Prvním se vrátilo v noci 34 lidí společně s Lipavským, který v úterý do Izraele dorazil z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Zálivu v Ománu.

Na sociální síti X dnes oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), že po dohodě s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) rozhodl o okamžitém ukončení podnikatelské mise do Uzbekistánu. "Vracíme se do Prahy, letadlo bude k dispozici pro evakuaci českých občanů z Izraele," napsal. Původně se delegace měla vrátit v pátek.

Ministerstvo zahraničí dnes zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin. Úřad to uvedl na webu. Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622.

V cestovatelském systému Drozd eviduje ministerstvo zahraničí podle ranního vyjádření Lipavského 181 Čechů v Izraeli, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka. O možnosti vypravení dalšího repatriačního letu dnes ráno jednala pracovní skupina na ministerstvu.