Pro bezpečné zásobování potravinami je zapotřebí více opatření ze strany EU

Evropský parlament vyzývá k okamžité a dostatečné potravinové pomoci Ukrajině a k větší nezávislosti EU v produkci potravin.

Usnesení o potřebě naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu bylo ve čtvrtek přijato 412 hlasy (120 bylo proti a 49 se zdrželo hlasování). Poslanci v textu vyzývají k okamžité pomoci v podobě dodávek potravin pro Ukrajinu a ke změně strategie EU v oblasti produkce potravin.

Potravinová pomoc pro Ukrajince

Vzhledem k očekávaným vážným dopadům ruského útoku na Ukrajinu na potravinovou bezpečnost Ukrajinců europarlament vyzývá k poskytnutí dlouhodobé a důrazné humanitární potravinové pomoci Ukrajině ze strany EU i na mezinárodní úrovni. EU by také měla otevřít potravinové koridory na Ukrajinu a z Ukrajiny, které by sloužily jako alternativa k uzavřeným přístavům v Černém moři. Ukrajinským zemědělcům by rovněž mělo být poskytnuto nedostatkové osivo, palivo a hnojiva.

Více nezávislá unie

Pandemie covid-19 a válka na Ukrajině ukázaly, že EU musí snížit svou závislost na dovozu od několika málo dodavatelů, uvádí poslanci. Vyzývají proto k diverzifikaci dodávek ze třetích zemí a požadují, aby Evropská komise neprodleně posoudila, jak zmírnit dopad vysokých cen hnojiv na zemědělce. V zájmu dlouhodobého snížení závislosti na dovozu hnojiv Parlament navrhuje přechod na alternativní organické zdroje živin pro zemědělství a podporu zemědělských inovací.

Navýšení produkce v EU a pomoc zemědělcům

S ohledem na narušení dovozu zemědělských produktů požadují poslanci zvýšení domácí produkce potravin. Zemědělská půda by měla být využívána pouze k produkci potravin a krmiv. V zájmu řešení okamžitých potřeb žádají poslanci, aby bylo v roce 2022 umožněno zemědělcům využívat úhor k produkci bílkovinných plodin. Komise by měla poskytnout podporu nejhůře postiženým odvětvím a měla by mobilizovat krizovou rezervu ve výši 479 milionů eur. Členské státy by také podle poslanců měly mít možnost poskytovat širokou, rychlou a flexibilní státní podporu subjektům na zemědělském trhu.