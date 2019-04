Opava - Fotbalová rozhodčí Jana Adámková si podruhé zapískala zápas první ligy. Utkání Opavy s Olomoucí, které vyhráli domácí 2:1, si snažila užít, protože nikdy neví, kdy si mužskou nejvyšší soutěž opět zapíská.

Adámková poprvé řídila v první lize zápas 16. kola, v němž Olomouc doma podlehla 0:4 Mladé Boleslavi. Před ní rozhodovala utkání v nejvyšší soutěži z žen jako hlavní rozhodčí jen Dagmar Damková. "Snažila jsem se si to užít, protože tohle je pro mě svátek," řekla ČTK Adámková.

"Pro nás ženské je to trošku jiné než pro chlapy. Nikdy nevím, jestli to bude první, nebo poslední zápas. Každý ligový zápas je pro mě obrovským svátkem," uvedla. "Jsem nadšená, že jsem znovu dostala příležitost. Tady v Opavě se píská dobře. Chodí tady diváci, umí udělat atmosféru. Pro mě je to vždy zážitek," uvedla.

Adámková podruhé pískala Olomouc a opět Sigma prohrála. "Není to úplně příjemné. Olomouc má se mnou druhou prohru, takže ze mě asi nejsou nadšení," usmála se. "Ale bohužel, my prostě řídíme utkání a někdo je po jeho konci nadšený, jiný je nešťastný, že nemá body. My jsme od toho, abychom utkání odřídili, a tím to končí," dodala.

Adámková také přiznala, že když na podzim pískala první ligu mužů poprvé, hráči ji trochu šetřili. "Tam se chovali trochu lépe. Bylo to pro ně něco nového po nějakých letech. Tentokrát to bylo bez servítek," řekla s úsměvem. "Čím víc utkání budu v lize mít, budou se chovat asi hůř a hůř. Emoce k tomu ale patří a je to v rámci mezí," prohlásila.

Zápas brala jako povzbuzení před letním mistrovstvím světa žen ve Francii. "Připravuji se na vrchol kariéry, který přijde v létě na šampionátu ve Francii. Každý takový těžký ligový zápas je pro mě úžasnou motivací," prohlásila jednačtyřicetiletá rozhodčí.