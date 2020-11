Příznivec IS zabil ve Vídni čtyři lidi; policie ho zastřelila

Vídeň - V centru Vídně zastřelil v pondělí večer dvacetiletý Vídeňan s albánskými kořeny čtyři lidi a dvě desítky dalších osob zranil, z toho sedm vážně. Útočník, jehož večer na místě činu zastřelila policie, byl podle úřadů příznivcem teroristické organizace Islámský stát (IS). Loni byl odsouzen kvůli teroristickému spolčení a v prosinci byl podmínečně propuštěn. Kvůli útoku posílily kontrolu hranic Rakousko, Německo, Česko, Slovensko a Itálie.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že nic neukazuje na to, že by se na útoku kromě střelce podílel i někdo jiný. Zdůraznil však, že je třeba to ještě potvrdit. Dříve Nehammer uváděl, že nejméně jeden další podezřelý je na útěku. Nejvyšší stupeň varování ve Vídni stále platí.

Po razii v pachatelově vídeňském bytě bylo v metropoli a ve spolkové zemi Dolní Rakousy provedeno dalších 18 domovních prohlídek a předběžně zadrženo 14 osob, které jsou vyslýchány. Nehammer potvrdil, že při střelbě byli vedle útočníka zabiti čtyři další lidé a 22 osob bylo zraněno.

Podle ministra byl atentátníkem Kujtim Fejzulai, který má pas Rakouska a Severní Makedonie. K IS se chtěl připojit v Sýrii, kam se v roce 2018 pokusil vycestovat. Loni v dubnu byl odsouzen ke 22 měsícům za teroristické spolčení, ale v prosinci byl podmínečně propuštěn.

Útočník v pondělí střílel v centru Vídně poblíž synagogy, není ale jasné, zda jeho čin souvisel s židy. Nicméně rakouská židovská obec už oznámila uzavření všech synagog i svých komunitních center.

Oběťmi útoku se stali dva muži a dvě ženy. Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga jsou tři lidé po pondělních událostech v nemocnicích v kritickém stavu.

Podle vyšetřovatelů měl útočník automatickou zbraň, pistoli i mačetu. Munici pro kalašnikov si podle portál rakouského listu Heute v polovině července obstaral na Slovensku. Slovenská policie v reakci pouze uvedla, že na případu spolupracuje s rakouskými kolegy.

Na ranním mimořádném zasedání, jež se kvůli pandemii covidu-19 konalo prostřednictvím videokonference, rakouská vláda schválila třídenní státní smutek. Památku obětí Rakousko dnes v poledne uctilo minutou tichu. Dnes se má také konat mše v chrámu svatého Štěpána ve Vídni, podle vídeňského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna bude kvůli koronavirovým omezením přenášena přes internet. Uctít památku obětí se chystá také rakouská muslimská obec.

Solidaritu Rakousku kvůli útoku ve Vídni vyjádřila řada lídrů zemí z celého světa, včetně několika muslimských zemí, i papež František. Útok odsoudili také čeští politici, mezi nimi prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Mnozí evropští lídři či americký prezident Donald Trump zdůraznili, že je nutné se spojit v boji proti islamistickému terorismu. Teherán kromě odsouzení útoku a vyjádření soustrasti uvedl, že ke konci islamistického teroru "by mohl vést i konec islamofobie na Západě".

Rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes v projevu k národu označil útok za beze vší pochybnosti islamistický čin, motivovaný nenávistí vůči rakouskému způsobu života. Slíbil ochranu demokracie a vypátrání strůjců tohoto teroristického činu. "Je to boj mezi civilizací a barbarstvím," uvedl Kurz. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen útok v "srdci republiky" označil za ten nejhorší v novodobé historii.