Příznivci Star Wars vytasili u brněnské hvězdárny své světelné meče

Brno - Příznivci legendární filmové ságy Star Wars dnes večer u brněnské hvězdárny na Kraví hoře vytasili své světelné meče. Rozzářili je u Heliosféry, nafukovacího desetimetrového modelu Slunce. Sešli se také u příležitosti dnešního superúplňku. Dorazilo několik tisíc lidí, rodiny, dospělí i děti. To jsme ani nečekali, atmosféra byla skvělá, řekl ČTK ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Na hvězdárně se nyní koná Festival planet, který pořádají multimediální architekti z kreativního studia Visualove a Hvězdárna a planetárium Brno. "Každý den se festival snažíme něčím oživit, na dnešek jsme namysleli právě tohle setkání," uvedl Dušek. V plánu bylo mimo jiné povídání o unikátním modelu Slunce, následně o dnešním superúplňku. Jde o jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze kolem Země nejblíže, vzdálený byl zhruba 357.300 kilometrů.

U modelu Slunce se setkaly různě barevné světelné meče, kdy každá barva má svoji symboliku. "Zelená je barva dobra - používají ji především Jediové. Naopak červená znamená temnou stranu, používal ji třeba Darth Vader," popsal ředitel. Dalšími barvami jsou modrá, fialová či žlutá. A kdo neměl vlastní světelný meč, hvězdárna pro něj přichystala půl metru velkou svítící tyčinku. "Ty jsme rozdali úplně všechny, bylo jich 800," řekl Dušek.

Festival planet potrvá do neděle, součástí je například i letní kino, kdy se sci-fi filmy promítají v původním znění s českými titulky před budovou hvězdárny. Vstup na venkovní akce je zdarma, doprovodný program v digitáriu hvězdárny je placený. Festival bude pokračovat od 4. do 11. srpna, kdy kromě nového modelu Slunce hvězdárna vystaví i modely Měsíce, Marsu a Země z minulých let.