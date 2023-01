Příznivci Pavla se sešli v pražském Lucerna Music Baru

Praha - Stovky příznivců prezidentského kandidáta Petra Pavla sev neděli večer sešly v pražském Lucerna Music Baru na akci s názvem Společně pro Pavla. Před zahájením v 19:00 se podle zpravodaje ČTK před vchodem vytvořila fronta, klub byl téměř zaplněný, vstup byl zdarma. Program zahrnoval na 35 vystoupení kapel a osobností, které Pavla podporují. Pavel původně měl do klubu po debatě České televize přijít, kvůli nemoci ale účast odřekl a nedorazil. Koncerty na jeho podporu se v neděli konaly i v dalších městech České republiky.

Řada lidí i vystupujících přišla na akci ve flanelových košilích, které Pavel na veřejnosti často nosí a lidé je přijali jako jeden ze symbolů jeho kandidatury.

Večer zahájil Radek Banga s kapelou a následovala vystoupení Ondřeje Rumla, Jakub Děkan Bandu, písničkáře Xindla X, Tomáše Matonohy, kapely Portless či Janka Ledeckého. Hudbu na pódiu střídaly promluvy osobností, ve prospěch Pavla hovořili například bývalí prezidentští kandidáti Michal Horáček a Marek Hilšer, bývalý hokejový reprezentant Jiří Hrdina, lékař Pavel Pafko, herečka JItka Čvančarová, filmař Václav Marhoul či ekonom Tomáš Sedláček.

Akce začala v 19:00, Pavel se od 20:10 účastnil debaty prezidentských kandidátů v České televizi, kam nakonec nečekaně dorazil i jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO). Původně organizátoři koncertu v paláci Lucerna uváděli, že se Pavel později akce pravděpodobně zúčastní, nakonec se však omluvil.

"Z důvodu nemoci pan generál nedorazí dnes večer na koncert do Lucerny," informovala Pavlova mluvčí Eva Hromádková. Lidé na místě to přijali s pochopením, Pavel jim prosrřednictvím zprávy přečtené moderátorem poděkoval za to, že přišli. Poté, co zprávu dočetl, zareagovali lidé potleskem a skandováním "Pavel na Hrad!".