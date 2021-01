Příznivci Jiřího Schelingera nabídnou akce k výročím zpěváka

Praha - Skupina příznivců Jiřího Schelingera připravila při příležitosti dvou letošních výročí populárního zpěváka vzpomínkové akce v on-line prostoru. Nabízet je bude po celý rok. Dění okolo výročního roku a oslav Jiřího Schelingera mohou fanoušci sledovat ve speciální facebookové skupině symbolicky pojmenované Jiří Schelinger 70', do které se dokonce mohou i živě zapojit a stát se tvůrci obsahu. Schelinger by 6. března oslavil 70. narozeniny a 13. dubna uplyne 40 let ode dne, kdy se zabil za ne zcela jasných okolností skokem z bratislavského mostu do Dunaje. ČTK o tom za organizátory informovala Lenka Netušilová.

"Cílem skupiny je vytvořit unikátní on-line obsah, v němž nebudou chybět live streamy a on-line rozhovory s kolegy, kamarády, členy kapel, ve kterých Jiří Schelinger působil, ale i s rodinou, spolužáky, fanoušky nebo muzikanty, které svojí tvorbou ovlivnil," uvedla Netušilová. "Ve druhé polovině roku, doufejme, se fanoušci Schelingera sejdou i na akcích, besedách, výstavách a koncertech," dodala.

V prvním živém vysílání ve skupině Jiří Schelinger 70' fanoušky pozdraví Josef Havlíček, který byl posledním bubeníkem kapely Jiřího Schelingera. V hodinovém live streamu odpoví na dotazy, které mu budou moci zájemci klást on-line.

Předčasně zesnulou rockovou legendu připomíná i hudební projekt Zemětřesení, který nedávno uzavřela nahrávka s názvem Epilog. Navazuje na alba Zemětřesení z roku 1993 a předloňské Zemětřesení 2 obsahující především zbylé nevydané skladby, které Schelinger složil a hrál na koncertech před svým úmrtím.

Zemětřesení z roku 1993 nahrála sestava ve složení Doležal, zpěvák Aleš Brichta, baskytarista Vlasta Henych a bubeník Štěpán Smetáček. Čtvrtstoletí existence projektu Zemětřesení loni připomněla reedice alba, na kterou dva nové bonusy přidal Schelingerův bratr Milan. Na Zemětřesení 2 Brichtu nahradil Mladen Djelmo, známý například z projektu Led Zeppelin Southern Revival, a na místo baskytaristy přišel Miloš Doležal junior. Stejná sestava by chtěla Schelingerovy písně prezentovat i na koncertech.

Charismatický Schelinger se dokázal uplatnit v jakémkoli žánru včetně středního proudu, blues nebo swingu. Na jednu stranu písněmi Což takhle dát si špenát, René, já a Rudolf či Dráty pletací patřil do středního proudu, na druhou stál u zrodu české hardrockové scény a mnohé příznivce folku oslovil jeho nejznámější hit Holubí dům. Za svou kariéru nazpíval přes 180 písní.