Přívratský s Nymburským se na OH do finále třípolohové malorážky neprobojovali

Tokio - Čeští reprezentanti Jiří Přívratský a Petr Nymburský se do finále olympijské soutěže v třípolohové střelbě z malorážky nedostali, v kvalifikaci obsadili 16. a 17. místo. Oba dělilo s celkovým počtem 1169 bodů od postupující osmičky sedm bodů. Poslední zlato ve sportovní střelbě v Tokiu vyhrál Číňan Čang Čchang-chung. V rychlopalné pistoli se ještě předtím stal novým šampionem Francouz Jean Quiquampoix.

Čeští střelci neměli v třípolohové střelbě z malorážky povedený začátek. Vkleče zaznamenali shodně 385 bodů ze 400 možných a ocitli se daleko za postupovými pozicemi. "Vkleče je můj letošní průměr o šest bodů výš, což by k boji o finále stačilo," litoval Nymburský. Přívratský zahájil první desítkou ran za 94 ze 100 možných a vidina finále se mu rychle rozplývala. "Rozhodně to není příjemné střílení, protože člověk se musí snažit bojovat dál, i když to nefunguje, jak by si představoval. Bylo to náročné," řekl dvacetiletý střelec.

Při střelbě vleže se ale oba výrazně zlepšili. Nymburský dokonce trefil 39 desítek ze 40 ran a posunul se na 17. místo. Určitou naději držel po prostřední části i jednadvacátý Přívratský.

Při nejnáročnější disciplíně vestoje nejprve Přívratský poskočil díky dvěma položkám po 98 bodech na 16. místo. Třetí sérii ale otevřel dvěma osmičkami a jeho teoretická šance na postup vzala definitivně za své. Soutěž zakončil položkou za 97 bodů, celkem se dostal na 388, Nymburský měl o tři body méně. Při celkově shodě obou Čechů rozhodl ve prospěch Přívratského větší počet desítek v soutěži (68:62).

Dvacetiletý Přívratský vedle 16. příčky skončil při své první olympijské účasti čtrnáctý ve vzduchové pušce. Malorážka přitom měla být papírově jeho silnější disciplínou. "Paradoxně bylo to dnešní vystoupení horší než to první. Nedařilo se úplně podle představ. Já to beru tak, že jsem si chtěl kvalitně zastřílet, a to se mi úplně nepovedlo," zhodnotil své působení v Tokiu.

Pro Nymburského, jenž si vybojoval účast v Tokiu díky lepší formě na úkor Filipa Nepejchala, bylo 17. místo jediným jeho výsledkem na letošních hrách. "Rozhodně s tím nejsem spokojen. Přál jsem si (finálovou) osmičku, i ty tréninky na to vypadaly, bohužel jsem to tu nedokázal prodat," posteskl si.

V bojích o medaile si nejlépe vedl Čang Čchang-chung, který porazil Rusa Sergeje Kamenského o 1,8 bodu. Jednadvacetiletý rodák z Pekingu získal první zlato z velké soutěže v kariéře a s jeho triumfem se uzavřel program sportovní střelby v Tokiu. Kamenskij obhájil pět let staré stříbro, třetí skončil Srb Milenko Sebič.

Mezi pistoláři předtím potvrdil v rychlopalbě roli spolufavorita pětadvacetiletý mistr Evropy Quiquampoix. Stříbrný medailista z předchozích her v Riu ve finále vyrovnal ziskem 34 bodů olympijský rekord, který od prvenství v Londýně 2012 držel jeho finálový soupeř a nakonec druhý Kubánec Leuris Pupo. Třetí byl Číňan Li Jüe-chung, obhájce prvenství Němec Christian Reitz skončil pátý.

Sportovní střelba na LOH v Tokiu:

Muži:

Rychlopalná pistole: 1. Quiquampoix (Fr.) 34, 2. Pupo (Kub.) 29, 3. Li Jüe-chung (Čína), 4. Han Te-jun (Korea), 5. Reitz (Něm.), 6. Lin Ťün-min (Čína)

Libovolná malorážka 3x40: 1. Čang Čchang-chung (Čína) 466,0, 2. Kamenskij (Rus.) 464,2, 3. Sebič (Srb.), 4. Hegg (Nor.), 5. Gorsa, 6. Maričič (oba Chorv.), 7. Ščerbacevič (Běl.), 8. Kuliš (Ukr.), ... v kvalifikaci 16. Přívratský, 17. Nymburský (oba ČR) oba 1169 - nepostoupili do finále.