Přívěs za dodávkou zkrátí dojezd o 40 procent

Pokud budou potřebovat uživatelé elektrických středních dodávek připojit za svoje vozidlo velký přívěs, musí počítat s poměrně razantním zvýšením spotřeby a tudíž logicky s kratším dojezd na jedno dobití baterie.

Vyplývá to z praktického testu, který provedl známý expert na oblast elektromobility Björn Nyland. Za elektrickou dodávku ID.Buzz Cargo připojil pět a čtvrt metru dlouhý přívěs. Na výšku toto vozidlo měřilo 214 a na šířku 220,5 centimetru.

Hmotnost prázdného přívěsu činila 520 kilogramů.

Volkswagen ID.Buzz byl vybaven baterií s kapacitou 82 kWh a jeho dojezd při ustálené rychlosti 90 kilometrů v hodině (na dvacetipalcových pneumatikách a při teplotě mezi 9-10 stupňů Celsia) byl 356 kilometrů.

Po zapojení přívěsu se ovšem spotřeba zvýšila o 63 procent – z hodnoty 20,9 kWh na sto kilometrů na 34 kWh/100 kilometrů.

To pak znamená, že dojezd klesl za těchto podmínek na pouze 219 kilometrů. Pokud by samozřejmě byl přívěs naložený nebo venkovní teploty klesly ještě na nižší hodnoty, pak by musel řidič počítat s dojezdem nižším než 200 kilometrů.

Přesto je, podle výše zmiňovaného odborníka určitě lepší „tahat“ přívěs za dodávkou než za klasickým osobním vozem. V takovém případě by se totiž vinou aerodynamiky spotřeba tažného vozidla zvýšila ještě o větší procento.

Autonaelektřinu.cz