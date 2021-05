Přívalový déšť opět působil problémy na Opavsku, znovu zasáhl i Šilheřovice

Šilheřovice (Opavsko) - Přívalový déšť dnes opět působí problémy v Moravskoslezském kraji. Zasáhl hlavně Opavsko. Škody voda znovu páchala také v Šilheřovicích, kde už ve středu udeřila lokální povodeň a ještě dnes odpoledne likvidovali její následky hasiči. Starosta Radek Kaňa vpodvečer ČTK řekl, že obec je prakticky ve stejné situaci jako o den dříve. V Jakartovicích na Opavsku večer na třetí povodňový stupeň vystoupal tok Hvozdnice.

"Čistili jsme poslední ulici a máme to tady všechno zpátky. Vrátilo se to víceméně do té včerejší (středeční) podoby," uvedl starosta Šilheřovic. Už po středečních deštích bouřka doprovázená přívalovým deštěm přinesla tuny bahna na silnice i zahrady v obci, ale i do spodních patrech desítek rodinných domů. Starosta předpokládá, že podobné to bude dnes.

"Stojíme na různých místech, protože nejde pořádně projít, takže to teď nemůžu vyhodnotit. Hlavní cestou to všechno tady protéká," uvedl před 18:00 starosta. Hasiči podle něj v obci zůstávají. Do Šilheřovic se navíc nelze dostat po hlavní cestě, protože je zalitá vodou.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes večer vydal varování před povodňovým ohrožením, které platí právě pro Opavsko. V Jakartovicích večer dosáhla třetího povodňového stupně řeka Hvoznice, ve 20:30 tam hladina dosahovala 139 centimetrů. Podle meteorologů hrozí, že voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti či komunikace. Lidem doporučují parkovat vozidla na výše položených místech a omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Ve středu v Šilheřovicích přetekl potok, když do něj stekla bahnitá voda z polí. Podle hasičů přetekly i dva rybníky. Vyplavené sklepy a spodní patra začali obyvatelé vyklízet ještě ve středu v noci. Hasiči v Šilheřovicích zasahovali od středečních 20:00. Lidé už na sociálních sítích sdílí fotografie a poukazují na to, že mnoho hodin úklidu bylo zbytečných.

Podle starosty přívalové deště působí v Šilheřovicích problémy dlouhodobě. Vedení obecního úřadu podle něj čtyři roky připravuje protipovodňová opatření. Mají spočívat na budování hrází a suchých poldrů pro zachycení vody. "Jednáme s vlastníky pozemků. Je jich okolo 130. Řešíme s nimi směny jejich pozemků za jiné v okolních katastrech," řekl.

Mluvčí hasičů Petr Kůdela odpoledne ČTK řekl, že hasiči měli od 12:00 kvůli vodě 50 zásahů.

V Městské nemocnici Bohumín na Karvinsku déle než dvě hodiny hasiči odčerpávali vodu, která ve sklepě s elektrorozvodnou dosahovala metrové výšky. "Do našeho objektu se tlačila voda zespodu, jen díky včasnému zásahu hasičů její hladina nedostoupala až do výšky elektrorozvaděče," uvedl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček. Scházelo podle něj asi 20 centimetrů. Zaplavením rozvaděče by nemocnice přišla o přívod elektřiny a byla odkázána na náhradní zdroj. Přemístěním rozvaděče se bude muset vedení zabývat. Déšť v Bohumíně zaplavil i cyklostezku mezi městskými částmi Pudlov a Starý Bohumín.

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková řekla, že ve středu a v noci na dnešek spadly na území povodí dešťové srážky v maximech až 50 milimetrů. "Srážky měly bouřkový charakter s vysokou intenzitou deště. Vysoké úhrny srážek se vyskytly v oblasti Třince, Českého Těšína, Těrlicka, Bohumína a v Jeseníkách v povodí Bělé, Vidnavy, Osoblahy a v Heřmanovicích," řekla. Podle předpovědi se srážky podobné intenzity očekávají do pátečního rána. Voda se může nanovo vylévat z místních toků a ohrozit i zástavbu. U významných vodních toků se vylití nepředpokládá.