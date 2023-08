Přívalový déšť napáchal ve Státní opeře škody za miliony

Praha - Milionové škody napáchala středeční bouře, která se přehnala Prahou a středními Čechami, na budově Státní opery Praha. Novinářům to dnes po prohlídce divadelního domu, který spadá pod Národní divadlo, řekl jeho generální ředitel Jan Burian. Zahájení nadcházející sezony by ohroženo být nemělo. Státní opera prošla nedávno nákladnou rekonstrukcí, která trvala tři roky a stála 1,3 miliardy korun.

Fotogalerie

Objekt Státní opery je podle vedení ND pojištěný. Škody si dnes přišel prohlédnout ministr kultury Martin Baxa (ODS), který přislíbil pomoc. Burian zmínil, že k vysokým škodám může přispívat špatná poloha budovy, která se dnes nachází na magistrále a silnice se při podobném dešti jako ve středu promění v řeku.

"Při fatální průtrži mračen s tím nikdo nic neudělá, to by musela být budova hermeticky uzavřená. Pak by ovšem její rekonstrukce stála deset, nikoli miliardu korun. Máme divadlo uprostřed dálnice na konci Vinohradské třídy, kde byl dříve park. Všechna tato urbanistická řešení nesou nějaká rizika a tohle je jedno z nich," uvedl ředitel ND Burian, který kvůli situaci ve Státní opeře přerušil svou dovolenou.

Přívalový déšť ve středu večer zaplavil suterén opery, kde se nachází i jevištní točna zmodernizovaná při rekonstrukci. Zasaženy jsou zkušebny, sklady dekorací a chodby. Podle středečního vyjádření hasičů natekla voda do některých nových místností. Vedení divadla dnes provedlo zasaženými prostory novináře, voda byla na podlaze ještě dnes, zasažena byla osvětlovací technika i kostýmy. V zasažených prostorách pracují vysoušeče.

"Bližší informace můžeme očekávat zhruba za týden. Nejdříve se musí všechno vysušit, pak musí přijít odborníci, kteří nám povolí pustit elektřinu do jevištních technologií. Za týden budeme jevištní technologie zkoušet a na základě toho, v jakém to bude stavu, vyhodnotíme, jestli budeme moci zahájit sezonu podle plánu 26. srpna představením Sedlák kavalír," sdělil Burian. "V budově se normálně tam, kde je to možné, zkouší. Přišli jsme o jednu zkušebnu, to v této chvíli na proces přípravy nemá zásadní vliv. Na jevišti se bude normálně aranžovat, nebudeme používat technologie, ale s tím si nějak poradíme," dodal.

Voda se do podzemí Státní opery dostala zvenčí přes zásobovací tunel a část zřejmě i zpětně kanalizací. Budovu opery tvoří několik objektů, vedle historické hlavní budovy také provozní budova, podle ředitele ND je v jednotlivých objektech míra zasažení vodou různá. Někde tekla voda proudem po schodech. Vedení ND podle něho plánuje spolupráci se zahraničním dodavatelem technologií, kterého přizve do Prahy pro konzultaci kvůli nápravám škod. Již dorazil zástupce dodavatele klíčových jevištních technologií a začal jejich stav posuzovat.

"Je to živelná katastrofa, je nám to moc líto, chci poděkovat hasičskému záchrannému sboru, který nám ohromně pomohl a do rána tady odčerpal ohromnou spoustu vody. Přivezli nám mnoho vysoušecí techniky, která v této chvíli funguje," dodal Burian.

Historická budova Státní opery byla postavená na konci 19. století jako Nové německé divadlo. Státní opera je považována za jeden z nejkrásnějších operních domů v Evropě s vynikající akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Před nedávnou velkou opravou se budova kompletně opravovala na přelomu 60. a 70. let minulého století.

Při generální rekonstrukci, která začala v březnu 2017, dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny. Opraveny byly baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla křesla, která nyní obsahují individuální titulkovací zařízení.

Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky, nová je i opona.

ND postupně pracuje i na opravách své historické budovy na vltavském nábřeží a v současné době především plánuje velkou rekonstrukci Nové scény.