Washington - Starší manželé, kteří mají oba stejný vztah k alkoholu - ať už abstinují, nebo si dopřejí sklenku, mají šťastnější manželství než partneři, z nichž pije jenom jeden. Množství alkoholu přitom nehraje velkou roli. Tvrdí to američtí vědci, kteří se deset let dotazovali 4864 vdaných nebo ženatých osob ve věku nad 50 let na jejich přístup k alkoholu.

Z průzkumu, jehož výsledky zveřejnil odborný časopis Journals of Gerontology B: Psychological Sciences, rovněž vyplynulo, že především ženy jsou ve vztahu nespokojené, pokud pijí jen ony, a jejich protějšek nikoli.

"Nechceme tím ale říct, že lidé by měli pít více nebo měnit to, jak pijí," řekla agentuře Reuters autorka studie Kira Birdittová, která se na Michiganské univerzitě věnuje výzkumu mezilidských vztahů v dospělosti.

Dodala, že vědci si nejsou jistí, proč výzkum dopadl zrovna takto. "Může to být dáno tím, že páry, které se společně věnují různým volnočasovým aktivitám, mívají kvalitnější manželství," uvedla Birdittová. Jinými slovy to podle ní znamená, že pití nemusí být jediný důvod, proč spolu partneři dobře vycházejí.

Účastníci studie, která se uskutečnila mezi lety 2006 až 2016, vyplňovali dotazníky a vědci s nimi také vedli rozhovory. Otázky se týkaly jejich vztahu k alkoholu - zda pijí, kolik dní v týdnu a v jakém množství. Vědci se dotazovali i na vztahy mezi manželi, například na to, zda si myslí, že je na toho druhého spolehnutí, zda není příliš náročný či moc kritický a zda jim jde protějšek na nervy.

Výzkum rovněž ukázal, že se partneři navzájem hodně ovlivňují, uvedla Birdittová. Podle ní to platí zejména v případě starších manželů, kteří spolu v důchodu tráví hodně času. Když jeden z partnerů přestane pít, ten druhý by měl také, soudí vědkyně.