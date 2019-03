Bratislava - První kolo přímých prezidentských voleb na Slovensku v sobotu přesvědčivě vyhrála právnička Zuzana Čaputová. Ve druhém, rozhodujícím kole hlasování se 30. března střetne s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Vyplývá to z definitivních výsledků hlasování, které v poledne potvrdila státní volební komise. Šefčovič se už dopoledne v televizních debatách vymezil vůči liberálním názorům Čaputové. Ta se naopak znovu vyhranila proti nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, která podporuje Šefčoviče.

Čaputová, pětačtyřicetiletá místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko, získala 40,57 procenta hlasů, Šefčoviče podpořilo 18,66 procenta hlasujících. Čaputová, která zkušenosti z vysoké politiky nemá, dominovala ve všech osmi samosprávných krajích a triumfovala v 71 ze 79 okresů. Volební účast dosáhla 48,74 procenta, o přízeň voličů se ucházelo 13 kandidátů.

Čaputová už v noci na dnešek blahopřála Šefčovičovi k postupu do druhého kola. Uvedla také, že je ráda, že se jejím protikandidátem stane člověk, který nepředstavuje extrémní názory. "Jsem ráda, že nebudeme muset, on ani já, čelit extrému," řekla právnička, která by se na Slovensku mohla stát první ženou v prezidentské funkci.

Šefčovič, který skončil za Čaputovou s výrazným odstupem, v projevu zdůraznil, že ve druhém kole mají oba kandidáti stejné šance. "Ráno, po sečtení všech hlasů, začínáme zase od začátku," řekl.

Čaputové k volebnímu úspěchu poblahopřál úřadující slovenský prezident Andrej Kiska, který už podruhé nekandidoval a který před volbami podpořil právě Čaputovou.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že do finále volby slovenského prezidenta postoupili kandidáti, u nichž je záruka, že budou bojovat proti extremismu a nenávisti. Čeští politici si všímají také toho, že oba finalisté jsou proevropští.

Dopolední televizní debaty obou finalistů slovenských prezidentských voleb naznačily, že kampaň se zřejmě vyostří. "Paní Čaputová oslovila 40 procent lidí, kteří nemají takový problém s tématy, která budou důležitá v diskusi. Ať už je to pozitivní vnímání otázky (migračních) kvót nebo otázky migrace. Ať je to liberální přístup k hodnotám, které Slovensko dlouho drželo nad vodou, a to hodnoty křesťanské," řekl Šefčovič v debatě na hlavním televizním kanálu veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

Čaputová v další debatě se Šefčovičem v soukromé televize TA3 zase označila sebe za představitelku změny, svého soupeře za symbol kontinuity současné vládní moci.

"Máme deficit ve fungování spravedlnosti a ve vyvozování odpovědnosti, zejména když existuje podezření ohledně vládní moci," řekla Čaputová.

Čaputová v kampani vsadila na hesla o spravedlivém a poctivém Slovensku a na potřebu změny, kterou po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky požadovali lidé ne největších demonstracích od roku 1989. Mnoho kauz, o kterých Kuciak psal, podle Čaputové nebylo v té době řádně vyšetřováno. Čaputová rovněž odmítla vést útočnou kampaň a připomněla, že její liberální názory například na adopce dětí homosexuálními páry představují pouze její osobní postoj.

Šefčovič chce před druhým kolem voleb sjednotit voliče, kterým záleží na sociálních hodnotách a na tom, aby katolické Slovensko zůstalo křesťanskou zemí. Tradiční hodnoty prosazovali v kampani i další dva prezidentští kandidáti, soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin a šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Oba získali dohromady čtvrtinu hlasů. Jak Harabin, tak Kotleba v kampani ale slovně útočili na Čaputovou a Šefčoviče i za jejich proevropské názory. Harabin, který ve volbách skončil se ziskem 14,34 procenta na třetím místě, před druhým kolem voleb prezidenta nepodpoří nikoho.

Naopak šestý nejúspěšnější kandidát z prvního kola slovenských prezidentských voleb, šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár, již vyjádřil podporu Čaputové.